Incendio in un’abitazione a Ceranesi, tre persone trasportate in ospedale

Rogo prima dell’alba nell’entroterra genovese: vigili del fuoco e 118 sul posto, una persona avrebbe inalato fumo

Momenti di forte apprensione si sono vissuti prima dell’alba a Ceranesi, nell’entroterra della provincia di Genova, dove poco prima delle 7:00 un incendio è divampato all’interno di un’abitazione. Le fiamme hanno richiesto l’immediato intervento dei vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dei locali interessati dal rogo.

L’intervento dei soccorsi e i mezzi impiegati

Contestualmente all’arrivo dei vigili del fuoco, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un dispiegamento di tre ambulanze (Croce Verde Pontedecimo, Croce Rossa Rivarolese e Misericordia del Soccorso Genova) e due automediche (Golf2 e Golf4). Il coordinamento tra soccorritori ha permesso di prestare assistenza alle persone presenti nell’abitazione e di valutare le loro condizioni sanitarie subito dopo l’evacuazione.

Le persone coinvolte e il trasporto in ospedale

All’interno della casa si trovavano tre persone, che sono state tutte trasportate in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova per accertamenti. Secondo le prime informazioni, soltanto una di loro avrebbe inalato fumo durante l’incendio, ma per precauzione i sanitari hanno disposto controlli approfonditi per tutti e tre, al fine di escludere complicazioni legate all’esposizione ai fumi o ad altri fattori.

Accertamenti in corso e situazione sotto controllo

Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento. Dopo lo spegnimento delle fiamme, i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’abitazione, evitando ulteriori rischi. La situazione è stata riportata sotto controllo nelle prime ore della mattinata, mentre proseguono le verifiche tecniche per chiarire l’origine del rogo.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube