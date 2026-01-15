Incendio in una villa ad Avegno, intervento notturno dei pompieri

Rogo partito dal tetto in via Molino Nuovo, residenti in salvo

Un incendio ha colpito una villetta ad Avegno, nell’entroterra alle spalle di Recco, nelle prime ore di oggi, giovedì 15 gennaio. L’allarme è scattato intorno alle 2.30, quando il fuoco ha iniziato a svilupparsi dalla copertura dell’abitazione situata in via Molino Nuovo.

L’intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, impegnati per ore nelle operazioni di spegnimento. Nonostante l’azione immediata, le fiamme si sono estese anche ad altre parti dell’edificio, rendendo necessario un intervento prolungato e complesso. Alle prime luci del mattino erano ancora operative tre squadre provenienti dai distaccamenti di Genova e Rapallo, supportate da mezzi speciali tra cui autoscala, autobotti e carro aria.

Inquilini in salvo, cause da chiarire

A dare l’allarme sono stati gli stessi residenti della villa, che si sono accorti del rogo e hanno contattato i soccorsi riuscendo a mettersi in sicurezza. Al momento non risultano persone ferite né casi di intossicazione. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

