Incendio in abitazione a Campo Ligure, casa inagibile

Rogo nel pomeriggio in via Valle Langassino: un residente assistito dal Comune

Momenti di apprensione a Campo Ligure per un incendio sviluppatosi all’interno di un’abitazione situata in via Valle Langassino. L’emergenza è scattata nel tardo pomeriggio, quando le fiamme hanno rapidamente coinvolto il secondo piano dell’edificio, estendendosi in breve tempo anche alla copertura. L’unico occupante, accortosi del pericolo, è riuscito ad allontanarsi e a contattare i soccorsi senza riportare ferite.

L’intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per contenere e spegnere il rogo, evitando che l’incendio si propagasse alle strutture vicine. Le operazioni si sono protratte a lungo e sono proseguite anche nelle ore successive con attività di bonifica e spegnimento dei focolai residui, concluse nella mattinata seguente.

Danni all’edificio e conseguenze per il residente

Le fiamme hanno causato danni significativi al tetto e ai locali del piano superiore, compromettendo la stabilità e la sicurezza dell’immobile. A seguito delle verifiche tecniche, l’abitazione è stata dichiarata temporaneamente non agibile. Il residente, colpito soprattutto dall’inalazione di fumo, è stato accompagnato in ospedale per accertamenti precauzionali.

Assistenza e accertamenti sulle cause

Il Comune si è attivato per garantire supporto alla persona rimasta senza alloggio, provvedendo a una sistemazione temporanea. Nel frattempo sono stati avviati gli accertamenti necessari per chiarire l’origine dell’incendio e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook,Twitter e YouTube

Photo Gallery