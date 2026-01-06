Incendio boschivo ad Arenzano: Vigili del Fuoco in azione dall’alba, area contenuta a mille metri quadrati

Intervento congiunto con due squadre AIB nella giornata di oggi. A causa del vento il rogo resta sotto osservazione per tutta la notte

Dalle prime ore del mattino i Vigili del Fuoco sono stati impegnati in un intervento per un incendio boschivo sviluppatosi nel territorio di Arenzano. Le operazioni sono scattate alle prime luci dell’alba, con l’obiettivo di circoscrivere rapidamente il fronte del fuoco e impedire che le fiamme si propagassero ulteriormente nelle aree boscate circostanti.

Il supporto delle squadre AIB e il contenimento del rogo

All’azione dei Vigili del Fuoco si è affiancato l’intervento di due squadre AIB, impegnate nelle operazioni di spegnimento e bonifica. Grazie al lavoro congiunto, l’incendio è stato contenuto entro un’area stimata di circa mille metri quadrati, limitando i danni alla vegetazione e riducendo i rischi per il territorio.

Le difficoltà legate alle condizioni meteo

Le operazioni di spegnimento sono state rese più complesse dalla presenza di vento, che ha impedito di dichiarare definitivamente spento il rogo. Le raffiche hanno infatti continuato ad alimentare alcuni focolai residui, rendendo necessario mantenere alta l’attenzione sull’evoluzione dell’incendio anche dopo la fase più critica dell’intervento.

Il presidio notturno e il monitoraggio dell’area

In considerazione delle condizioni meteorologiche e del rischio di eventuali riprese, una squadra di volontari resterà sul posto per tutta la notte. Il presidio consentirà di monitorare costantemente l’area interessata dall’incendio e di intervenire tempestivamente in caso di riaccensioni, garantendo il controllo della situazione fino alla completa messa in sicurezza del bosco.

