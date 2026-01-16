Incendio auto a Torriglia: arrestato ex compagno della vittima

Un uomo già in carcere per maltrattamenti accusato di aver appiccato il fuoco all’auto della sua ex, con il coinvolgimento di un’altra persona

Nella notte tra il 25 e il 26 gennaio 2025, il giardino di un’abitazione a Torriglia è stato teatro di un incendio che ha coinvolto due automobili e un mezzo agricolo. I vigili del fuoco, intervenuti prontamente con i carabinieri, sono riusciti a contenere le fiamme evitando che raggiungessero l’abitazione, dove una coppia stava dormendo.

Le indagini hanno rapidamente indirizzato i sospetti verso un uomo di 54 anni, già detenuto per maltrattamenti nei confronti della sua ex compagna. Gli accertamenti hanno rivelato che l’incendio non era un gesto casuale, ma un atto di vendetta legato alla fine della relazione con la donna.

La dinamica dell’atto intimidatorio

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 54enne aveva pianificato l’atto incendiario con l’assistenza di una donna di 55 anni. Quest’ultima, oltre ad accompagnarlo sul luogo dell’incendio, avrebbe dovuto fornirgli un alibi per coprire le sue responsabilità. L’uomo, già noto per minacce e maltrattamenti nei confronti della vittima, ha scelto di utilizzare bottiglie incendiarie, le cosiddette molotov, per colpire l’auto della donna.

Le forze dell’ordine hanno utilizzato intercettazioni telefoniche, tabulati e perquisizioni mirate per ricostruire l’episodio, confermando che il gesto aveva finalità punitive e intimidatorie.

Misure cautelari e responsabilità

A seguito delle indagini, l’uomo di 54 anni ha ricevuto una nuova misura cautelare in carcere, notificata direttamente mentre si trovava già detenuto presso la Casa Circondariale di Vicenza. La donna coinvolta nell’episodio, invece, è stata sottoposta all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con l’accusa di incendio aggravato e porto illegale di bottiglie incendiarie.

