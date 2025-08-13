Incendio al Passo del Bocco: distrutti ettari di bosco nel Comune di Mezzanego

Le fiamme nella serata di martedì

Un vasto incendio boschivo è divampato nella serata di martedì nei pressi del Passo del Bocco, nel territorio comunale di Mezzanego, alle spalle di Chiavari. Il rogo ha impegnato per tutta la notte decine di vigili del fuoco delle squadre di Chiavari e Genova, affiancati da volontari e carabinieri forestali.

Ettari di castagneto e faggeta in fumo

Le fiamme hanno distrutto diversi ettari di castagneto e faggeta, colpendo duramente l’ecosistema locale. Non si registrano feriti né danni a edifici. Al momento resta da valutare l’eventuale impiego di mezzi aerei per completare le operazioni di spegnimento. L’origine del rogo è ancora in fase di accertamento.

Viabilità interrotta sulla provinciale 49

La strada provinciale 49 è stata chiusa al traffico per motivi di sicurezza. Per raggiungere dall’entroterra ligure i comuni dell’Emilia Romagna, è stato istituito un percorso alternativo con obbligo di transito dal Passo di Cento Croci o dal Passo del Tomarlo.

