Incendio al Fossato, fiamme estreme in un deposito a Genova

Vigili del fuoco al lavoro a Sampierdarena per un rogo difficile da domare

Dalla mattinata di lunedì 26 gennaio 2026 i vigili del fuoco del comando provinciale di Genova sono impegnati nelle operazioni di spegnimento di un incendio scoppiato in una baracca adibita a deposito, situata in via San Bartolomeo del Fossato, nel quartiere di Sampierdarena. L’area è stata messa in sicurezza per consentire l’intervento prolungato delle squadre.

Presenza di materiale con reazione anomala

Durante le prime fasi dell’operazione è emersa la presenza di una sostanza non identificata all’interno della struttura. Secondo quanto riferito dal comando, il materiale reagiva in modo anomalo ai tradizionali agenti estinguenti, continuando a generare fiamme di intensità elevatissima anche dopo l’utilizzo di acqua e liquido schiumogeno.

Temperature oltre gli 800 gradi

Le combustioni hanno raggiunto valori estremi, con temperature superiori agli 800 gradi, rendendo inefficaci le tecniche convenzionali di spegnimento. La persistenza delle fiammate ha imposto un cambio di strategia operativa per evitare la riaccensione del focolaio e contenere i rischi per il personale impegnato.

Spegnimento per soffocamento e presidio

I vigili del fuoco hanno quindi optato per un intervento di soffocamento, coprendo l’area interessata con calce e sabbia per interrompere l’apporto di ossigeno. Al termine delle operazioni, è stato mantenuto un presidio sul posto a scopo precauzionale, al fine di monitorare l’evoluzione della situazione e prevenire eventuali nuovi inneschi.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook,Twitter e YouTube