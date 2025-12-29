Incendio a Magnone, stalla in fiamme nel comune di Noli: intervento dei Vigili del Fuoco

Rogo in una struttura agricola nell’entroterra savonese, in azione squadre da Finale Ligure e Savona. Morti alcuni animali

Un incendio si è sviluppato nel corso della mattinata in una stalla situata in località Magnone, nel territorio comunale di Noli, nell’entroterra savonese. Le fiamme sono divampate per cause attualmente in fase di accertamento, rendendo necessario l’immediato intervento dei soccorsi per contenere il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Finale Ligure, supportata da un mezzo di rincalzo proveniente dalla sede centrale di Savona, dotato di autobotte per garantire un adeguato approvvigionamento idrico durante le operazioni di spegnimento. L’intervento tempestivo ha permesso di circoscrivere l’incendio ed evitare che le fiamme si propagassero ad altre strutture o aree limitrofe.

Intervento coordinato tra forze di soccorso e forze dell’ordine

Alle operazioni hanno preso parte anche la Polizia Locale di Noli, impegnata nella gestione della viabilità e nella messa in sicurezza della zona interessata dall’incendio, e la Croce Bianca di Noli, attivata in via precauzionale per garantire assistenza sanitaria in caso di necessità. Presenti anche i Carabinieri Forestali, incaricati di supportare le attività di controllo e di avviare gli accertamenti sulle possibili cause del rogo.

Il coordinamento tra i diversi enti intervenuti ha consentito di contenere rapidamente la situazione, evitando ulteriori rischi per le abitazioni e per l’ambiente circostante.

Nessun ferito, ma perdite tra gli animali nella stalla

Fortunatamente non si registrano persone coinvolte nell’incendio. Tuttavia, secondo quanto emerso nelle fasi successive all’intervento, alcuni animali, galline e pecore, presenti all’interno della stalla non sono riusciti a mettersi in salvo e sono rimasti vittime del rogo, nonostante i tentativi di contenimento delle fiamme.

Le operazioni di bonifica e controllo dell’area sono tuttora in corso e proseguiranno fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza, al fine di escludere eventuali focolai residui e garantire la stabilità delle strutture coinvolte.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook,Twitter e YouTube

Photo Gallery