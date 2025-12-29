Home Cronaca Cronaca Savona

Incendio a Magnone, stalla in fiamme nel comune di Noli: intervento dei Vigili del Fuoco

Salta al contenuto principaleVai alla barra degli strumenti Informazioni su WordPress Liguria Notizie 11 aggiornamento disponibile 00 commenti in moderazione Nuovo SEOInserisci una frase chiave per calcolare il punteggio SEO Cancella la cache LLAR Theme support Ciao, Luca Batt Impostazioni schermataAiuto Aggiungi articolo AdRotate has detected several issues that require la vostra attenzione: » 61 adverts expired! Controllo inserzioni! » 3 adverts have configuration errors! Controllo inserzioni! Aggiungi titolo Incendio a Magnone, stalla in fiamme nel comune di Noli: intervento dei Vigili del Fuoco Salta all'editor Permalink: https://www.ligurianotizie.it/incendio-a-magno…vigili-del-fuoco/2025/12/29/627941/ ‎Modifica Aggiungi mediaVisualeCodice Titolo 2 Formati h2 Conteggio parole: 335 Salvataggio bozza... Sposta in altoSposta in bassoAttiva/disattiva il pannello: Immagine in evidenza Imposta immagine in evidenza Sposta in altoSposta in bassoAttiva/disattiva il pannello: Categorie Tutte le categorie Più utilizzate Consumatori Consumatori Genova Consumatori Imperia Consumatori Italia Consumatori La Spezia Consumatori Mondo Consumatori Savona Cronaca Cronaca Genova Cronaca Imperia Cronaca Italia Cronaca La Spezia Cronaca Mondo Cronaca Savona Cultura Cultura Genova Cultura Imperia Cultura Italia Cultura La Spezia Cultura Mondo Cultura Savona cultura Italia Economia Economia Genova Economia Imperia Economia Italia Economia La Spezia Economia Mondo Economia Savona Featured Gossip Hi-Tech Hi-Tech Genova Hi-Tech Imperia Hi-Tech Italia Hi-Tech La Spezia Hi-Tech Mondo Hi-Tech Savona Politica Politica Genova Politica Imperia Politica Italia Politica La Spezia Politica Mondo Politica Savona Senza categoria Spettacolo Spettacolo Genova Spettacolo Imperia Spettacolo Italia Spettacolo La Spezia Spettacolo Mondo Spettacolo Savona Sport Calcio Dilettanti Liguria Sport Genova Sport Imperia Sport Italia Sport La Spezia Sport Mondo Sport Savona + Aggiungi categoria Sposta in altoSposta in bassoAttiva/disattiva il pannello: Tag Aggiungi tag Separa i tag con delle virgole Scegli un tag fra quelli più utilizzati Sposta in altoSposta in bassoAttiva/disattiva il pannello: Pubblica Anteprima(si apre in una nuova scheda) Stato: Bozza ModificaModifica stato Visibilità: Pubblico ModificaModifica visibilità Pubblica il: 29 Dic 2025 alle 12:13 ModificaModifica data e ora SEO analysis: Non disponibile Readability analysis: Buona Sposta nel cestino Sposta in altoSposta in bassoAttiva/disattiva il pannello: Formato Formato articoli Standard Video Sposta in altoSposta in bassoAttiva/disattiva il pannello: Featured Video Paste a video link from Youtube, Vimeo, Dailymotion or Twitter, it will be embedded in the post and the thumb used as the featured image of this post. You need to choose Video Format from above to use Featured Video. Notice: Use only with those post templates: Post style default Post style 1 Post style 2 Post style 3 Post style 8 Find more about this feature Sposta in altoSposta in bassoAttiva/disattiva il pannello: Post Settings Sposta in altoSposta in bassoAttiva/disattiva il pannello: Yoast SEO SEO Leggibilità Schema Social Frase chiaveAiuto nella scelta della frase chiave perfetta(Si apre in una nuova scheda del browser) Ottieni le frasi chiave correlate(Si apre in una nuova scheda del browser) Aspetto della ricerca Decidi come deve apparire il tuo articolo nei risultati di ricerca. Anteprima come: Risultato per i dispositivi mobiliRisultato per il desktop Anteprima dell'URL: Liguria Notizie www.ligurianotizie.it Anteprima del titolo SEO: Incendio a Magnone, stalla in fiamme nel comune di Noli: intervento dei Vigili del ... Anteprima della meta descrizione: Dic 29, 2025 － Inserisci una descrizione meta editando lo snippet qui sotto. Se non lo fai, Google cercherà di indovinare dal tuo articolo cosa è rilevante per mostrarlo nei risultati di ricerca. Titolo SEO Inserisci variabile Titolo Pagina Separatore Titolo del sito Slug incendio-a-magnone-stalla-in-fiamme-nel-comune-di-noli-intervento-dei-vigili-del-fuoco Meta descrizione Inserisci variabile Analisi SEOInserisci una frase chiave per calcolare il punteggio SEO Aggiungi una frase chiave correlata Premium Monitora le prestazioni SEO Suggerimenti di link interni Premium Contenuto Cornerstone (contenuto centrale) Avanzate Approfondimenti (Insights) Sposta in altoSposta in bassoAttiva/disattiva il pannello: Autore Autore Luca Batt (LucaBattiston) Grazie per aver creato con WordPress.Versione 6.9 Chiudi la finestra di dialogo Immagine in evidenza Carica fileLibreria media Filtra i mediaFiltra per tipo Immagini Filtra per data Tutte le date Smush: All images Cerca media Elenco dei media Visualizzazione di 82 di 84946 elementi media Carica altro Dettagli allegato vvf-incendio-magnone-noli.jpg 29 Dicembre 2025 92 KB 1200 per 681 pixel Modifica immagine Elimina definitivamente Testo alternativo Incendio a Magnone, stalla in fiamme nel comune di Noli: intervento dei Vigili del Fuoco Impara come descrivere lo scopo dell'immagine(si apre in una nuova scheda). Lascia vuoto se l'immagine è puramente decorativa.Titolo vvf incendio magnone noli Didascalia Descrizione URL del file: https://www.ligurianotizie.it/wp-content/uploads/2025/12/vvf-incendio-magnone-noli.jpg Copia l'URL negli appunti Smush 22 images reduced by 126,2 KB (11.2%) Main Image size: 91,58 KB View Stats Azioni per i media selezionatiImposta immagine in evidenza Nessun file selezionato
L'intervento dei Vigili del Fuoco

Rogo in una struttura agricola nell’entroterra savonese, in azione squadre da Finale Ligure e Savona. Morti alcuni animali

Un incendio si è sviluppato nel corso della mattinata in una stalla situata in località Magnone, nel territorio comunale di Noli, nell’entroterra savonese. Le fiamme sono divampate per cause attualmente in fase di accertamento, rendendo necessario l’immediato intervento dei soccorsi per contenere il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Finale Ligure, supportata da un mezzo di rincalzo proveniente dalla sede centrale di Savona, dotato di autobotte per garantire un adeguato approvvigionamento idrico durante le operazioni di spegnimento. L’intervento tempestivo ha permesso di circoscrivere l’incendio ed evitare che le fiamme si propagassero ad altre strutture o aree limitrofe.

Intervento coordinato tra forze di soccorso e forze dell’ordine

Alle operazioni hanno preso parte anche la Polizia Locale di Noli, impegnata nella gestione della viabilità e nella messa in sicurezza della zona interessata dall’incendio, e la Croce Bianca di Noli, attivata in via precauzionale per garantire assistenza sanitaria in caso di necessità. Presenti anche i Carabinieri Forestali, incaricati di supportare le attività di controllo e di avviare gli accertamenti sulle possibili cause del rogo.

Il coordinamento tra i diversi enti intervenuti ha consentito di contenere rapidamente la situazione, evitando ulteriori rischi per le abitazioni e per l’ambiente circostante.

Nessun ferito, ma perdite tra gli animali nella stalla

Fortunatamente non si registrano persone coinvolte nell’incendio. Tuttavia, secondo quanto emerso nelle fasi successive all’intervento, alcuni animali, galline e pecore, presenti all’interno della stalla non sono riusciti a mettersi in salvo e sono rimasti vittime del rogo, nonostante i tentativi di contenimento delle fiamme.

Le operazioni di bonifica e controllo dell’area sono tuttora in corso e proseguiranno fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza, al fine di escludere eventuali focolai residui e garantire la stabilità delle strutture coinvolte.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di TelegramFacebook,Twitter e YouTube

Photo Gallery

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE