L’intervento dei Vigili del Fuoco a Mignanego

Nella notte un incendio ha devastato il tetto di una palazzina a due piani in località Fumeri, a Mignanego. Sul posto è intervenuta prontamente la squadra dei Vigili del Fuoco di Bolzaneto che, nonostante l’entità delle fiamme e il tetto già in gran parte compromesso, è riuscita a contenere i danni.

Danni limitati grazie al pronto intervento

L’intervento ha permesso di salvare il piano terra dell’edificio e anche l’impianto fotovoltaico installato proprio sulla copertura in fiamme. Il primo piano, invece, risulta gravemente danneggiato e al momento è stato dichiarato inagibile.

Rinforzi e mezzi speciali sul posto

A supporto della squadra di Bolzaneto, dalla sede centrale sono stati inviati ulteriori rinforzi: un secondo team operativo, il carro aria respirabile, un’autobotte e il funzionario di guardia. Sul luogo dell’incendio sono arrivati anche il sindaco e il vice sindaco di Mignanego, oltre ai Carabinieri e a un’ambulanza della Croce Bianca per garantire assistenza e sicurezza.

Intervento di messa in sicurezza ancora in corso

I Vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo per le operazioni di minuto spegnimento e per la completa messa in sicurezza dell’edificio, in modo da evitare ulteriori rischi. Le indagini chiariranno le cause del rogo che ha messo in allarme l’intera comunità.

