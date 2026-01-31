Incendi boschivi: Liguria rinnova l’accordo con i Vigili del Fuoco

Firmata l’intesa 2026-2028 per antincendio e Protezione civile

La Regione Liguria ha approvato il rinnovo della convenzione con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco per il coordinamento delle attività di contrasto agli incendi boschivi e per le funzioni legate alla Protezione civile. L’intesa copre il triennio 2026-2028 e conferma una collaborazione istituzionale già consolidata sul territorio regionale.

Il provvedimento prevede uno stanziamento complessivo pari a 2 milioni e 640 mila euro, destinato a rafforzare l’organizzazione operativa e la capacità di risposta in caso di emergenze.

Risorse dedicate alla Sala Operativa Unificata

I fondi saranno impiegati per il funzionamento e la gestione della Sala Operativa Unificata Permanente, struttura centrale per il coordinamento delle attività di emergenza a livello regionale. Le risorse sosterranno inoltre la direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi e gli interventi in situazioni critiche che interessano il territorio ligure.

Particolare attenzione è rivolta al raccordo funzionale tra la Sala Operativa di Protezione civile regionale e la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco, considerato un elemento strategico per garantire tempestività e integrazione nelle fasi di intervento.

Supporto tecnico e attività di prevenzione

L’accordo prevede anche il supporto tecnico alle attività di pianificazione e formazione nell’ambito dell’antincendio boschivo, oltre al contributo operativo nelle iniziative di Protezione civile connesse a eventi emergenziali. Le azioni programmate mirano a rafforzare la prevenzione e a migliorare l’efficienza delle strutture coinvolte, attraverso un approccio coordinato tra enti e operatori.

La collaborazione istituzionale avviata nel 2017

La convenzione, attiva per la prima volta dal 2017, ha rappresentato negli anni uno strumento centrale per l’innalzamento degli standard di sicurezza e per il potenziamento delle capacità di risposta del sistema regionale. Secondo l’assessore alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone, il rinnovo dell’intesa consente di proseguire un percorso che ha dimostrato efficacia nella gestione delle emergenze e nella tutela dei cittadini.

L’accordo si inserisce in una strategia più ampia volta a garantire continuità operativa, prevenzione e rapidità d’intervento, elementi ritenuti essenziali in un territorio esposto al rischio di incendi boschivi e ad altre criticità ambientali.

