Inaugurazione della nuova concessionaria ERREBI a Genova Campi

Un nuovo traguardo per il Gruppo ERREBI

Giovedì 25 settembre 2025 dalle ore 18.30 il Gruppo ERREBI, guidato dalla famiglia Borsello, inaugura la sua seconda concessionaria a Genova Campi, in Via Renata Bianchi 119. Dopo l’apertura della sede di Molassana nel 2022, l’azienda consolida così la propria presenza nel capoluogo ligure, rafforzando un legame con il territorio che dura da oltre cinquant’anni. Con punti vendita già attivi ad Alessandria, Asti, Alba, Albenga, Torino e Genova, ERREBI si conferma punto di riferimento per la mobilità in Liguria e Piemonte.

Aperitivo stellato e spettacolo gratuito

La serata prenderà il via alle 18.30 con un aperitivo su invito preparato dallo chef stellato Ugo Alciati, accompagnato dai prodotti del Nuovo Liquorificio Fabbrizii.

Dalle 20.30 il pubblico potrà assistere gratuitamente a uno show di comicità, musica e magia: protagonista il comico e imitatore genovese Marco Rinaldi, volto noto di Zelig, insieme a Nando Timoteo, Giancarlo Barbara e al prestigiatore Gabriele Gentile. La serata sarà animata anche dal DJ-Set, trasformando l’inaugurazione in un evento di intrattenimento aperto a tutta la città.

La presenza di Genoa e Sampdoria

All’inaugurazione parteciperanno anche alcuni giocatori e dirigenti di Genoa e Sampdoria, squadre di cui ERREBI è official partner. Sarà l’occasione per incontrare dal vivo i protagonisti del calcio genovese e condividere con loro autografi e fotografie.

Mobilità sostenibile e nuovi modelli in esposizione

L’evento sarà anche un’opportunità per conoscere da vicino la gamma di veicoli Renault, Dacia, Mobilize e Nissan, con particolare attenzione alle soluzioni elettriche e ibride:

Full electric : Renault 5 E-Tech, Dacia Spring, Mobilize Duo, Nissan Ariya

: Renault 5 E-Tech, Dacia Spring, Mobilize Duo, Nissan Ariya Ibridi: Nissan Juke, Renault Arkana, Nissan Juke full hybrid

Un’offerta che testimonia l’impegno di ERREBI e dei suoi partner verso la mobilità sostenibile, la riduzione dell’inquinamento acustico e ambientale e un futuro più green.

Una tradizione imprenditoriale che guarda al futuro

Fondata nel 1968 da Roberto Borsello, la storia del Gruppo ERREBI Mobility è cresciuta nel segno dell’affidabilità e della serietà, con Renault come marchio di riferimento. Oggi, guidata da Luca e Stefano Borsello, l’azienda continua a crescere portando innovazione e servizi all’avanguardia. L’apertura della sede di Genova Campi rappresenta un nuovo passo in un percorso che unisce radici familiari e visione per il futuro.

