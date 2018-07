In preda alla gelosia prende a calci le auto, pensando ci sia l’ex

Si sa la gelosia è una brutta bestia ma quello che è avvenuto giorni fa a Savona, rasenta l’assurdo. Nella Città della Torretta, un savonese di 32 anni, in reda ad unraptus di gelosia, ha ripetutamente colpito e danneggiato le auto.

L’uomo, infatti, era convinto che l’ex moglie, che invece si trovava al lavoro, si trovasse nascosta su una delle vetture in transito.

Per questo bloccava le auto e le prendeva a calci e pugni insultando gli automobilisti costretti a fermarsi per non investirlo.

Il 32enne è stato arrestato in serata dai carabinieri per aver bloccato il traffico in una strada e per danneggiamento delle auto.