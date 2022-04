In Italia nei condomini si litiga per tutto, ma le liti per il cane che abbaia o che sporca sono all’ordine del giorno.

In Italia nei condomini si litiga per tutto. Secondo alcune stime del tribunale degli animali, la storica struttura legale dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente che da anni segue proprio in particolare le cause condominiali sono almeno 70 le litigate quotidiane tra condomini e vicini di casa che prendono pretesto l’atteggiamento del cane (o del gatto) per azzuffarsi e di queste una percentuale finisce il tribunale, le cose sarebbero peggiorate con il lockdown che negli ultimi due anni ha visto molte famiglie confinate tra le mura domestiche.

In particolare questi litigi avvengono nelle città e sempre secondo la struttura legale di AIDAA il maggior numero è concentrato tra Roma, Napoli, Milano e tra le piu piccole Como, Modena, Campobasso, Reggio Calabria, Potenza e Cosenza.

L’AIDAA propone un prontuario di regole che se seguite alla lettera riducono e di molto la possibilità di litigi tra vicini per colpa, spesso presunta del cane.

Ecco di seguito le regole.

1. Portare sempre il cane al guinzaglio corto (mt. 1,50) e con la museruola al seguito quando si

attraversano o si sosta negli spazi comuni e nel giardino condominiale.

2. Il cane deve essere tenuto al guinzaglio corto e con museruola al seguito quando si usa l’ascensore condominiale, ricordarsi di portare sempre con se un deodorante per togliere gli odori di Fido e del materiale per l’eventuale pulizia degli ascensori qualora Fido perda pelo

3. Mai lasciare libero il cane per le scale condominiali o negli spazi condominiali chiusi e nei

giardini condominiali (tranne diverse disposizioni del regolamento)

4. Raccogliere sempre e con gliappositi sacchettini le deiezioni dei propri cani e pulire con

appositi prodotti non nocivi ne per cani ne per i bambini qualora ilcane faccia pipì in spazi condominiali o nel giardino comune.

5. Se si possiede un giardino di proprietà utilizzato dal cane questo deve essere sempre tenuto

pulito dalle deiezioni in modo da evitare sgradevoli odori ai viciniil giardino, il box o lo spazio privato dove vive il cane deve essere pulito almeno una volta al giorno.

6. Mai lasciare in giro neglispazi comuni ciotole contenenti cibo o acqua per il proprio cane, se lo stesso mangia in spazi comuni o nel giardino privato o comunqueall’aperto occorre lasciare la zona utilizzata così come eraprecedentemente raccogliendo i rifiuti e spostando le ciotole

7. Se il cane abbaia in casanegli orari del riposo provvedere ad insonorizzare la zona dove vive

il cane e predisporre gli spazi a lui riservati nella zona più lontana possibile rispetto alle case ed alle finestre dei vicini.

8. Mai lasciare il cane liberoin ascensore, potrebbe disturbare o importunare gli altri condomini

9. Portare il cane a passeggioalmeno due volte al giorno, lasciandolo correre per almeno mezz’orain una apposita area cani, questo lo aiuterà a stancarsi edistrarsi.

10. Evitare di lasciare solo inappartamento il proprio cane per più di sei-sette ore al giorno, il

cane si sentirebbe trascurato e ovviamente si lamenterebbe. Mailasciare il cane solo chiuso fuori casa sul balcone anche se per poche ore, occorre sempre lasciare aperta una porta in modo che

l’animale possa andare e venire dall’appartamento.

In caso di violazione dellesuddette regole il proprietario detentore potrà incorrere in sanzioni di natura civile, per violazione del divieto di immissioni o penale per maltrattamenti.