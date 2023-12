In bus per spacciare droga. Straniero arrestato da Polizia locale

Non è chiaro se l’africano avesse il titolo di viaggio Amt in regola, ma questo è l’ultimo dei problemi per un giovane cittadino del Camerun braccato sul bus della Linea 1 e arrestato dagli uomini del Gocs della Polizia Locale genovese per detenzione e spaccio di droga.

L’arresto è avvenuto che era quasi mezzanotte tra domenica e lunedi scorsi. Gli operatori del Gruppo Operativo Contrasto allo Spaccio hanno visto lo straniero che attendeva il bus della Linea 1 diretto a ponente e continuava a guardarsi attorno con nervosismo.

Gli agenti in borghese sono saliti con lui sul bus e sono scesi insieme al camerunense in via Pacinotti.

Poco dopo lo spacciatore ha cercato di disfarsi degli involucri della droga e di fuggire ma gli agenti della Polizia locale lo hanno fermato e hanno raccolto quanto aveva lanciato via.

Il giovane è stato condotto nella sede della Polizia locale in Piazza Ortiz e sottoposto a perquisizione grazie alla quale gli sono stati trovati addosso 145 Euro in banconote di piccolo taglio, probabile provento del commercio illecito.

In totale sono stati sequestrati ventuno involucri contenenti crack (pari a 9,32 grammi) e quattro involucri contenenti eroina (3,76 grammi).

Lo straniero è stato quindi arrestato per spaccio di droga.

Ieri mattina, in processo per direttissima, l’arresto è stato convalidato e il giudice ha deciso per lui la misura del divieto di dimora in Genova e Provincia. (m.d.m.)