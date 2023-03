In arrivo a Genova “Prova la Vela”. Al Galata Museo del Mare dal 25 marzo uscite in barca a vela come esperienza educativa.

In arrivo a Genova “Prova la Vela” fino a settembre 2023.

Tutti gli ultimi sabati del mese ore 10.00 – 14.00 senza prenotazione

Dal lunedì al venerdì prenotando almeno 48 ore prima dell’attività

Visita al Galata Museo del Mare ed uscita in barca a vela

A partire da sabato 25 marzo il Galata Museo del Mare offre a tutti i visitatori del museo, la possibilità di vivere un avvincente percorso alla scoperta dell’andar per mare.

“Prova la Vela” è la proposta del Museo che consiste in un’uscita in barca a vela della durata di circa due ore dove, guidati da un comandante skipper preparato e specializzato in didattica della navigazione sportiva a vela, si prova che cosa significa condurre una barca a vela, lavorare su una barca e sapersi destreggiare tra vento e onde.

La visita del Galata Museo del Mare, compresa nell’offerta, può essere effettuata prima o dopo l’imbarco negli orari museali.

L’assessore allo Sport e Turismo Alessandra Bianchi, delegata dal sindaco Bucci all’uscita istituzionale, spiega:

«È un’iniziativa che coniuga due asset strategici per la promozione della città, cultura e sport.

“Prova la vela” darà la possibilità ai turisti, e non solo, di poter visitare il Museo del Mare e fare l’esperienza emozionale dell’uscita in barca.

Ci avviciniamo ad accogliere The Ocean Race Genova The grand finale e dal 24 giugno al 2 luglio la nostra città attrarrà un pubblico internazionale di appassionati della nautica da tutto il mondo: Prova la vela sarà occasione per tutti, anche per chi non conosce questo sport, di provare l’ebrezza dell’andar per mare».

La proposta è valida dal lunedì al venerdì prenotando almeno 48 ore prima dell’attività, in uno degli slot disponibili in giornata, o alle 10:00 o alle 14:00, per un massimo di 20 persone ad uscita; l’ultimo sabato del mese senza prenotazione, presentandosi in orario o per l’uscita delle 10:00 o per l’uscita delle 14:00 per un massimo di 20 persone ad uscita.

L’attività, con ritrovo presso il Galata Museo del Mare, ha una durata di circa 2 ore e un costo di €30 per gli adulti e €25per ragazzi (d’età compresa tra i 7 e i 17 anni). Gratis bambini piccoli entro i 6 anni, che devono essere accompagnati da un adulto responsabile.

Durante la settimana è obbligatoria la prenotazione entro 48 ore prima scrivendo all’indirizzo e-mail accoglienza@galatamuseodelmare.it oppure telefonando allo 0102533555.

L’attività è confermata al raggiungimento di un gruppo di almeno 5 persone e in condizioni meteo favorevoli.

È consigliato un abbigliamento comodo e un indumento caldo, scarpe con il fondo di gomma possibilmente bianca. A bordo sono a disposizione, per chi li volesse, gilè salvagenti.

Nell’anno in cui Genova ospita il Gran Finale di The Ocean Race, con “Prova la Vela”, il Mu.MA Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni, in collaborazione con il Centro Velico Interforze di Pegli, propone un’attività che aiuti a scoprire l’emozione di navigare a vela, favorendo il rafforzamento della cultura marinara.

“Prova la Vela” nasce con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani e il pubblico in generale alla conoscenza di saperi e pratiche tradizionali relativi alla navigazione e all’infinita cultura del mare, attraverso brevi narrazioni e trasmettendo la memoria attraverso il “fare” a bordo, che permette di rendersi conto di tutte le abilità e conoscenze che comporta l’arte della navigazione.

“Prova la vela” si rivolge a gruppi scolastici, individuali e famiglie. È un’esperienza adatta a tutti in quanto l’uscita in barca a vela può essere praticata ed apprezzata indipendentemente dalle capacità psicofisiche; non tutti i ruoli sulla barca richiedono estrema agilità e forza e, con opportuni accorgimenti, si può rendere accessibile la navigazione a chiunque. Eventuali restrizioni all’imbarco sono a discrezione del comandante.

Quando: dal 25 marzo a settembre 2023 tutti i sabati di fine mese senza prenotazione; dal lunedì al venerdì su prenotazione entro 48 ore prima.

Due appuntamenti quotidiani: ore 10.00 e ore 14.00

Durata dell’uscita in barca: 2 ore circa

Costo: € 30 adulto, €25 ragazzo (7-17 anni)

La visita del Museo e del sommergibile è inclusa nella proposta. Tutti i sabati e le domeniche dalle 10 alle 19 (ultimo ingresso ore 18).

Da lunedì a venerdì prenotazione obbligatoria entro 48 ore prima via e-mail accoglienza@galatamuseodelmare.it ; via telefono 0102533555.

