In arrivo 9,5 milioni per sanità ligure, Viale: quota importante assegnata a nostra regione

“Ammontano a circa 9 milioni e 500mila euro le risorse destinate complessivamente alla Liguria dal riparto di fondi per la sanità, deciso a seguito dell’intesa raggiunta oggi in sede di Conferenza delle Regioni Unificata, a cui ha partecipato anche la vicepresidente e assessora regionale Sonia Viale. I fondi sono destinati, tra l’altro, al finanziamento della sanità penitenziaria, al superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari e all’aumento delle borse di studio in medicina generale”.

Lo ha comunicato oggi Regione Liguria.

“Sono soddisfatta – ha aggiunto la vicepresidente Viale – perché alla Liguria è destinata una quota importante delle risorse complessive, su tre temi prioritari anche nell’azione sanitaria della nostra Regione. Ritengo tuttavia che, come condiviso dai colleghi assessori alla Sanità, sia auspicabile un accorpamento di tutti questi riparti, da far confluire nell’unico fondo sanitario regionale così da garantire una notevole semplificazione del sistema e una maggiore efficacia nell’erogazione delle risorse”.

In particolare, tra i fondi destinati alla Liguria, poco più di 4,7 milioni di euro derivano dal riparto del fondo per la sanità penitenziaria. A questi si aggiungono 1,45 milioni dal fondo per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e poco più di 1,2 milioni dal fondo borse di studio in medicina generale.