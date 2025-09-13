In Alto Mare: mistero e intrigo al Galata Museo del Mare di Genova

Un’esperienza unica tra mistero e suspence

Sabato 13 settembre a partire dalle ore 17:00 il Galata Museo del Mare di Genova si trasformerà in un palcoscenico di intrighi con “In Alto Mare – Mistero e Intrigo al Museo”, il gioco-delitto interattivo firmato da Marta Brioschi. Un evento immersivo che condurrà i partecipanti in un’indagine dal vivo fatta di enigmi, sospetti e colpi di scena.

Dal successo di Roma a Genova

Dopo il grande riscontro ottenuto a Roma con “Omicidio al St. Regis”, che aveva registrato il tutto esaurito, Marta Brioschi torna con un nuovo appuntamento ideato insieme a Be Strong Edizioni e GMPhotoagency. La Murder Mystery Night è ispirata al suo ultimo romanzo In Alto Mare, pubblicato ad aprile 2025, e unisce letteratura, intrattenimento e socialità reale.

Un format che va oltre la presentazione editoriale

L’iniziativa non si limita a presentare un libro, ma offre al pubblico la possibilità di vivere in prima persona l’atmosfera del romanzo. I partecipanti avranno modo di interagire tra loro e con i personaggi, condividendo emozioni e intuizioni. In un mondo sempre più digitale, l’evento vuole riportare al centro l’esperienza diretta, fatta di sguardi, sorrisi e scambi autentici.

Programma della Murder Mystery Night

La serata inizierà con la presentazione del romanzo In Alto Mare, seguita da una visita esclusiva al Museo. Il momento clou sarà il gioco investigativo, con un massimo di 30 partecipanti che si cimenteranno in un’avventura tra scenari marittimi e indizi da decifrare. A chiudere, una cena a buffet in compagnia, per concludere l’esperienza in un clima di convivialità. Tutti i presenti riceveranno un attestato di partecipazione, un omaggio offerto dallo sponsor Fandis SpA e, per otto fortunati, un premio speciale messo a disposizione da Be Strong Edizioni.

Come partecipare

Per entrare a far parte del gioco e diventare protagonisti dell’indagine è necessario inviare la propria candidatura entro mercoledì 10 settembre all’indirizzo mail info@bestrongedizioni.it. I posti sono limitati e l’accesso sarà riservato a un numero ristretto di partecipanti, rendendo l’esperienza ancora più esclusiva.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube