In 216 al golf Garlenda per la Coppa Il Ragno

SAVONA. 20 LUG. Giovanni Rossi, Martino Polenghi, Matteo Donadi e Tommaso Rossi sono i componenti del quartetto che si è aggiudicato al golf garlendese la prestigiosa Coppa Il Ragno.

La gara Open a squadre, svoltasi con la formula Stableford su 36 buche, ha visto la partecipazione sia di professionisti sia di dilettanti essendo stata classificata Pro-Am.

All’ evento hanno preso parte ben 206 golfisti provenienti da tutta Italia ed alcuni anche dall’ estero.

Questi in nomi dei premiati.

Prima categoria: 1) Giovanni Rossi, Martino Polenghi, Matteo Donadi e Tommaso Rossi, 183; 2) Raul Mo, Adriana Izabel Ciubotaru, Giulio Valentino e Simone Abregal, 171; 3) Margherita Gnech, Carolina Avanzini, Isabella Austoni e Clotide Austoni, 170.

Seconda categoria: 1) Robert Boot, Maurizio Maitti, Stefano Malinverni ed Alessandra Paganini, 171; 2) Piermichele Moreno, Stefano Arecco, Camilla Ferrari ed Anka Ciubotaru, 167; 3) Domenico Martinetto, Armando Montagna, Anna De Paolis e Michele De Martinis, 161.

Prima squadra lordo: Alberto Gazzolo, Nicolò Scovazzi, Andrea Beniamini e Graziano Verani Masin, 150.

Premi speciali.

Nearest to the Pin Buca 2 Femminile by Ambleme : Isabella Austoni, 130 cm.

Nearest to the Pin Buca 2 Maschile by Giass :Stefano Gramigna 64cm.

Driving Contest Buca 4 Femminile by Mystylebag : Carolina Aletti.

Driving Contest Buca 4 Maschile by Mystylebag : Elvio Ciocca.

Driving Contest Buca 5 Femminile by Golf’us : Carolina Aletti.

Driving Contest Buca 5 Maschile by Golf’us : Giovanni Rossi.

Nearest to the Pin Buca 7 Femminile by Alessi : Adriana Izabel Ciubotaru 782 cm.

Nearest to the Pin Buca 7 Maschile by Alessi : Giovanni Rossi 225 cm.

Driving Contest Buca 11 Femminile by Azienda Anfossi : Adriana Izabel Ciubotaru.

Driving Contest Buca 11 Maschile by Azienda Anfossi :Giovanni Rossi.

Driving Contest Buca 16 Femminile by Alessi : Carlotta Bolla.

Driving Contest Buca 16 Maschile by Alessi : Filippo Gasco.

PAOLO ALMANZI