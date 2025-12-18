Imprese storiche, Genova guida l’Italia: premiate a Palazzo della Borsa 15 nuove aziende centenarie

Domani nella Sala delle Grida la cerimonia di Unioncamere per le nuove iscrizioni al Registro Nazionale delle Imprese Storiche della provincia di Genova

Domani alle 17, nella Sala delle Grida del Palazzo della Borsa di Genova, è in programma la cerimonia ufficiale di consegna degli attestati di iscrizione al Registro Nazionale delle Imprese Storiche di Unioncamere alle 15 nuove aziende della provincia di Genova che hanno superato i cento anni di attività ininterrotta. L’evento non rappresenta soltanto un momento celebrativo, ma anche un’occasione di riflessione sul ruolo dell’impresa come pilastro dell’identità economica e sociale del territorio, capace di attraversare generazioni, crisi e profonde trasformazioni tecnologiche.

Gli interventi istituzionali e la nuova partnership editoriale

Alla cerimonia prenderanno parte il presidente della Camera di Commercio di Genova Luigi Attanasio e il direttore de Il Secolo XIX Michele Brambilla. Nel corso dell’incontro verrà presentata anche una nuova partnership editoriale che prenderà avvio nel 2026, rafforzando il dialogo tra il sistema camerale genovese e il principale quotidiano del territorio.

Il Registro Nazionale delle Imprese Storiche di Unioncamere

Il Registro Nazionale delle Imprese Storiche, promosso da Unioncamere insieme alle Camere di Commercio italiane, riconosce ufficialmente le aziende che operano da almeno cento anni senza interruzioni nello stesso settore merceologico. L’obiettivo è tutelare e valorizzare un patrimonio fatto di competenze, saper fare, continuità imprenditoriale e forte radicamento territoriale, elementi che costituiscono una ricchezza strategica per l’economia del Paese.

Genova al primo posto in Italia per imprese ultracentenarie

A livello nazionale le imprese storiche censite superano quota 2.600, ma Genova si conferma al vertice della classifica italiana. Con 165 imprese riconosciute, la Camera di Commercio di Genova occupa il primo posto nel Paese per numero di aziende ultracentenarie, davanti a realtà come Milano, Torino e Firenze. Un primato che testimonia la solidità di un sistema produttivo costruito su responsabilità, visione di lungo periodo e una cultura d’impresa profondamente radicata.

Le parole del presidente Luigi Attanasio

Il presidente della Camera di Commercio di Genova, Luigi Attanasio, sottolinea come la straordinaria longevità delle imprese genovesi rifletta tratti distintivi del carattere imprenditoriale locale, come la tenacia, la capacità di affrontare le difficoltà, la resilienza nei momenti di crisi e una parsimonia che si traduce in lungimiranza negli investimenti. Secondo Attanasio, le imprese centenarie dimostrano che è possibile crescere senza rinunciare alla propria identità, restando solide e discrete, tradizionali ma al tempo stesso pronte al cambiamento, rappresentando esempi concreti di sostenibilità economica e sociale.

Il ruolo del sistema camerale e delle associazioni di categoria

Accanto al valore degli imprenditori e delle famiglie che hanno guidato le aziende nel tempo, Attanasio evidenzia l’importanza del lavoro svolto dalle istituzioni e dagli uffici camerali nel censimento delle imprese storiche. La Camera di Commercio, insieme al sistema associativo, opera quotidianamente per favorire la continuità aziendale, supportare le transizioni generazionali, facilitare l’accesso al credito e accompagnare le imprese nei percorsi di innovazione, nella doppia transizione digitale e green e nei processi di formazione, con l’obiettivo di costruire sviluppo stabile per l’intero territorio.

Le 15 nuove imprese storiche della provincia di Genova

Le 15 new entries iscritte nel Registro Nazionale delle Imprese Storiche tra il 2023 e il 2025 rappresentano settori molto diversi, dalla logistica all’ospitalità, dall’agricoltura al commercio, testimoniando la varietà e la vitalità del tessuto economico locale. Si tratta di Canepa 1862 S.r.l. di Rapallo, fondata nel 1862; Canestro Lorenzo (Bagni Pagana) di Rapallo, attiva dal 1922; Farmacia Garbarini di Genova, operativa dal 1908; Frantoio Bo di Carlo Bo & C. Snc di Sestri Levante, dal 1867; Monge Sancarbo Srl di Genova, dal 1915; GDT Logistic S.p.a. di Genova, dal 1905; Hotel Metropole S.r.l. di Santa Margherita Ligure, fondato nel 1897; Ignazio Messina & C. Spa di Genova, dal 1921; Landini S.r.l. di Genova, dal 1924; Macchine Edili Repetto S.r.l. di Genova, dal 1913; Macelleria Viglino S.a.s. di Caterina Urbani & C. di Cogoleto, dal 1905; Natoli Gioielleria S.p.a. di Genova, dal 1915; Sogis S.r.l. di Genova, attiva dal 1923; Tarigo Giacomo & C. Srl di Genova, dal 1922; Saimare S.p.a., Servizi Ausiliari Internazionali Marittimi di Genova, fondata nel 1924.

Un patrimonio di storia e futuro per il territorio

La cerimonia nella Sala delle Grida rappresenta un omaggio pubblico a imprese che hanno attraversato l’intero Novecento e sono arrivate al presente superando guerre, crisi economiche e rivoluzioni industriali. In un contesto in cui la vita media delle imprese tende ad accorciarsi, il Registro delle Imprese Storiche assume un valore simbolico e concreto sempre più rilevante, celebrando il tempo come capitale economico e la capacità di evolversi senza perdere le proprie radici.

