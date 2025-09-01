Imperia, ubriaco aggredisce due infermieri e danneggia il pronto soccorso

Aggressione nella sala triage dell’ospedale di Imperia

Momenti di paura sabato sera al pronto soccorso di Imperia, dove un uomo di 41 anni, visibilmente ubriaco, ha aggredito due infermieri e alcuni pazienti in attesa. Dopo essere arrivato a bordo di un’ambulanza, l’uomo ha iniziato a inveire contro i sanitari per poi colpirli e devastare parte della sala triage, causando gravi danni alle attrezzature ospedaliere.

Infermieri feriti e danni ingenti al pronto soccorso

I due infermieri hanno riportato ferite significative e sono stati assistiti dai colleghi. Anche i pazienti presenti sono stati coinvolti nella scena di violenza, che ha generato caos e panico. La direzione di Asl1 ha espresso massima vicinanza al personale sanitario e ai cittadini che hanno vissuto quei momenti drammatici.

L’uomo era già noto alle forze dell’ordine

L’aggressore, un cittadino albanese residente a Sanremo e pregiudicato con problemi psichiatrici, era da poco uscito dagli arresti domiciliari. Secondo quanto ricostruito, aveva già precedenti episodi di violenza e comportamenti aggressivi.

Reazioni istituzionali e richiesta di maggiore sicurezza

La vicenda ha suscitato l’immediata reazione delle istituzioni. “Massima solidarietà al personale sanitario e ai pazienti coinvolti”, ha dichiarato il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana, sottolineando l’urgenza di garantire più tutele a medici e infermieri. “La sicurezza viene prima di tutto: servono misure più rigide per proteggere chi lavora negli ospedali e un rispetto rigoroso delle espulsioni per chi non ha titolo a restare nel nostro Paese”.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube