Imperia, scatta l’allarme bocconi avvelenati a Borgo Prino

Controlli urgenti del Nucleo faunistico regionale con unità cinofila nelle aree frequentate da animali e cittadini

L’allerta è scattata a Imperia, nella zona di Borgo Prino, a breve distanza dall’area di sgambamento cani conosciuta come “Il Giardino dei Cani”. Alcune segnalazioni hanno indicato la possibile presenza di bocconi avvelenati e di cartelli dal contenuto minaccioso, facendo scattare l’intervento del Nucleo Regionale di Vigilanza Faunistico-Ambientale della Regione Liguria. L’operazione è stata avviata in via preventiva per tutelare l’incolumità degli animali e la sicurezza delle persone che frequentano l’area.

Le verifiche sul territorio

Gli agenti regionali, affiancati dalla Polizia Locale, hanno avviato una perlustrazione approfondita dell’area con il supporto di un’unità cinofila antiveleno. Il cane impiegato nelle ricerche, specializzato nell’individuazione di sostanze tossiche, ha consentito di estendere i controlli anche ad altri punti sensibili. Nel corso delle verifiche è stata rinvenuta una tortora priva di vita, successivamente affidata ai servizi veterinari della ASL per gli accertamenti sanitari e tossicologici.

Estensione dei controlli e attenzione costante

Le attività di monitoraggio non si sono limitate a Borgo Prino. Le operazioni sono state estese anche alle zone del Lungomare Amerigo Vespucci e della Spianata, aree particolarmente frequentate da cittadini e animali domestici. L’obiettivo è escludere la presenza di ulteriori elementi pericolosi e prevenire nuovi episodi che possano mettere a rischio la fauna e la collettività.

La posizione della Regione Liguria

L’assessore regionale Alessandro Piana ha espresso apprezzamento per la rapidità e l’efficacia dell’intervento, sottolineando l’importanza della collaborazione tra il Nucleo faunistico regionale, la Polizia Locale e l’unità cinofila. La Regione ha ribadito il proprio impegno nel contrasto a ogni forma di maltrattamento animale e ha rivolto un appello alla cittadinanza affinché segnali tempestivamente situazioni sospette alle autorità competenti.

