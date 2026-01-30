Imperfezionismo: a Genova nasce il movimento di Teorema Fornasari

Presentazione ufficiale ad Arte Genova 2026 del nuovo manifesto sull’estetica dell’imperfezione

Nel contesto di Arte Genova 2026 prende forma un nuovo orientamento teorico e creativo che si propone di ridefinire il rapporto tra arte, errore e processo.

Sabato 14 febbraio 2026, alle ore 18.00, presso l’area conferenze del Padiglione Blu della Fiera di Genova, sarà presentato ufficialmente l’ “Imperfezionismo”, movimento ideato dall’artista Teorema Fornasari e sviluppato attraverso un percorso di riflessione critica condivisa.

L’iniziativa si colloca all’interno della programmazione culturale della fiera d’arte genovese e si propone come spazio di confronto sul ruolo dell’arte in una società sempre più orientata verso modelli di perfezione standardizzata, spesso mediata dal digitale.

Il pensiero di Teorema Fornasari

Teorema Fornasari, attiva da anni nella ricerca artistica e teorica, elabora con l’Imperfezionismo una visione che mette in discussione l’idea di opera come risultato definitivo. Al centro del suo lavoro si colloca il valore del divenire, inteso come elemento essenziale dell’esperienza creativa e umana. L’imperfezione non viene letta come limite, ma come traccia autentica del processo, capace di restituire complessità e verità all’atto artistico denunciando i tempi odierni.

Il movimento nasce da una riflessione strutturata che attraversa estetica, filosofia e pratica contemporanea, con l’obiettivo di aprire un dialogo trasversale tra discipline e linguaggi.

Il contributo critico di Alberto Moioli

Fondamentale nello sviluppo teorico dell’Imperfezionismo è stato il confronto con Alberto Moioli, critico d’arte impegnato nell’analisi dei linguaggi contemporanei e dei loro presupposti culturali. Il suo apporto ha contribuito a definire l’impianto concettuale del manifesto, rafforzandone la dimensione critica e la proiezione interdisciplinare.

Il dialogo tra Fornasari e Moioli ha permesso di strutturare il movimento come piattaforma aperta, non chiusa in un’estetica univoca ma orientata al confronto e all’evoluzione continua.

Un manifesto contro l’ossessione della perfezione

L’Imperfezionismo si configura come risposta consapevole a una fase storica segnata dalla ricerca di standard formali assoluti. In opposizione a questa tendenza, il movimento rivendica l’errore, l’incompiutezza e la fragilità come elementi centrali del linguaggio artistico, riaffermando il valore dell’esperienza e del tempo nel processo creativo.

L’arte viene così interpretata non come rappresentazione di un ideale statico, ma come espressione di trasformazione continua e di autenticità.

L’incontro ad Arte Genova 2026

La presentazione del movimento sarà accompagnata da un incontro pubblico che vedrà la partecipazione di figure provenienti dal mondo dell’arte e della ricerca scientifica. Il confronto toccherà ambiti come estetica, filosofia, neuroscienze e arte, offrendo una lettura ampia e articolata dei temi proposti.

Momento centrale della serata sarà la lettura del Manifesto dell’Imperfezionismo, seguita da un dialogo aperto con il pubblico e con gli operatori del settore. L’evento, realizzato in collaborazione con Liguria Notizie, è rivolto sia ai professionisti sia agli appassionati interessati alle nuove prospettive dell’arte contemporanea.

Internet: https://www.artegenova.com/

