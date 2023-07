Il Tenco Ascolta il format ideato dal Club Tenco è la manifestazione che dà spazio agli emergenti di qualità

Il Tenco Ascolta il format ideato dal Club Tenco che si sviluppa in una serie di live in giro per l’Italia, durante i quali il Club invita ad esibirsi dal vivo i cantautori ritenuti più interessanti tra le centinaia che ogni anno spediscono il proprio materiale in sede.

Domani, martedì 1^ agosto, Il Tenco Ascolta farà tappa a Piombino dalle ore 21.30 al Piazzale di Alaggio, Porticciolo di Marina (ingresso gratuito con prenotazione su www.eventipiombino.it), nell’ambito del Festival 20Eventi.

A salire sul palco saranno: la giovane band napoletana La Maschera, gli elbani Francesco Porro & La Compagnia Scapestrati, il cantautore fiorentino Giacomo Rossetti e il rapper livornese Side Baby.

Ospite della serata sarà Leo Gassmann, giovane e affermato artista del panorama nazionale. Presenta la serata la giornalista Sara Chiarei.

“Piombino – ha detto il direttore artistico del Club Tenco, Sergio Secondiano Sacchi – è diventata una tappa fondamentale per il Tenco. Alcuni dei cantautori che abbiamo visto a Piombino li abbiamo portati sul palco dell’Ariston. Sicuramente anche lo scenario privilegiato in cui li ascoltiamo dal vivo enfatizza la bellezza delle performance e il loro ricordo”.

Il Tenco Ascolta è un’occasione per incontrare la musica di qualità di domani, da sempre compito del Club Tenco. Non è un contest e quindi non ci sono vincitori ma una opportunità per emergenti, alcuni dei quali, visti all’opera sono invitati al Premio Tenco (la Rassegna della canzone d’autore di Sanremo) o in altre iniziative del Club. Il format è nato nel 2008 con due serate a Provvidenti, in provincia di Campobasso e si è poi via via esteso in tutta Italia.

Gli appuntamenti organizzati dal Club Tenco sono in partnership con SIAE e Rockol. L’appuntamento de Il Tenco Ascolta a Piombino è organizzato in collaborazione con il Comune.

La Rassegna della canzone d’autore (Premio Tenco) e si svolgerà, quest’anno, dal 19 al 21 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo.