Il Teatro Nazionale, i primi spettacoli del 2026

Riprende la stagione del Teatro Nazionale di Genova, ecco alcuni spettacoli in programma.

Scende giù per Toledo

“Scende giù per Toledo e va di fretta Rosalinda Sprint, è in ritardo col sarto e deve andare da Marlene Dietrich. Fra mezz’ora e quella non aspetta. Colpa della Camomilla Schulz….”

Così inizia la storia di Rosalinda Sprint, travestito napoletano, specchio delle contraddizioni e della fragilità di Napoli. Scende giù per Toledo, di Patroni Griffi e interpretato da Arturo Cirillo, è una dichiarazione d’amore per chi non ha avuto il privilegio di essere sé stesso. Alla Sala Mercato dall’8 al 10 gennaio.

Giovanna dei disoccupati

Una satira feroce e lucidissima del nostro presente, ispirata a Brecht e scritta e interpretata da Natalino Balasso. Tornano i personaggi di Santa Giovanna dei macelli in un mondo grottesco, dove il nemico non ha più un volto, ma è una piattaforma, un’app, un algoritmo. Uno spettacolo politico e comico in cui la risata costringe a guardare in faccia precarietà e solitudine. In scena al Teatro Eleonora Duse l’8 e il 9 gennaio.

Malinconico moderatamente felice

Dalla serie di romanzi di Diego De Silva, prende vita sul palco Vincenzo Malinconico, tragicomico avvocato d’insuccesso e antieroe contemporaneo interpretato da Massimiliano Gallo. Al Teatro Ivo Chiesa dal 9 all’11 gennaio.

Pierino e il lupo – Sabato a teatro

La celebre favola sinfonica di Prokofiev rivive attraverso il teatro disegnato: immagini create dal vivo, rime, colori e musica si intrecciano in una storia ricca di colpi di scena, con al centro un forte messaggio di pace.

Al Teatro Gustavo Modena sabato 10 gennaio ore 16.

Consigliato dai 3 anni.

Il Gattopardo. Una storia incredibile

Dietro ogni grande libro c’è una storia nascosta. Francesco Piccolo intreccia letteratura, editoria e destino in uno spettacolo teatrale che racconta la nascita di un capolavoro. Al Teatro Gustavo Modena domenica 11 gennaio ore 16.

Argo

Una nonna segnata dall’abbandono della propria terra, una figlia che cerca di comprendere il vissuto della madre e una nipote che non conosce quel passato. Ispirato al romanzo Storia di Argo di Mariagrazia Ciani, lo spettacolo diretto da Serena Sinigaglia dà corpo alle emozioni autentiche di tre generazioni di donne. Alla Sala Mercato dal 13 al 15 gennaio.

Mercoledì 14 gennaio è disponibile una navetta andata e ritorno dal Teatro Ivo Chiesa.

