Il Teatro Carlo Felice è sempre all’opera

Il nostro teatro lirico, in conformità del DPCM del 24 ottobre scorso, che sospende ogni spettacolo aperto al pubblico, ha annunciato il rinvio a data da destinarsi de “La vedova allegra” di Franz Lehàr, prevista dal 27 di novembre, in quanto non vi sono, in questo momento, le condizioni che permettano una preparazione adeguata dell’atteso spettacolo.

Rinvio, e non annullamento: per cui dovremo aspettare ancora ma abbiamo buone speranze per vedere rivivere le divertenti schermaglie amorose, con qualche tocco ”finanziario” ed intrighi politici, fra il trepidante conte Danilo e l’ abbiente, vivace e scaltra vedovella Hanna.

Comunque, entro il 6 dicembre, i possessori di biglietto o di abbonamento potranno chiedere il rimborso comunicando il proprio IBAN all’indirizzo e-mail:voucher.biglietteria@carlofelice.it, allegando una foto o una scansione del titolo d’accesso.

Ma il Carlo Felice non si ferma e non delude mai: non solo continua ad offrire spettacoli di grande qualità in streaming sui propri spazi, ma questa settimana è il protagonista della visibilità che Rai 5 dedica ogni mattina alle ore 10:00, dalla domenica al venerdì, all’opera lirica messa in scena nei teatri italiani.

Dopo il Nabucco di Verdi del 2004, andato in onda domenica 1 novembre, la Jérusalem – sempre di Verdi – del 2000, con la direzione di Michel Plasson e la regia di Pier Giorgio Gay su progetto registico di Ermanno Olmi, trasmessa lunedì 2 novembre, ecco il palinsesto completo dei prossimi giorni:

martedì 3 novembre : G. Rossini, La Cenerentola (2011), con Sonia Ganassi, Antonino Siragusa, Marco Vinco, Alfonso Antoniozzi, direttore Renato Palumbo, regia Paul Curran;

: G. Rossini, La Cenerentola (2011), con Sonia Ganassi, Antonino Siragusa, Marco Vinco, Alfonso Antoniozzi, direttore Renato Palumbo, regia Paul Curran; mercoledì 4 novembre : G. Rossini, Il turco in Italia (2009), con Simone Alaimo, Myrtò Papatanasiu, Bruno de Simone, Antonino Siragusa, direttore Jonathan Webb, regia Egisto Marcucci;

: G. Rossini, Il turco in Italia (2009), con Simone Alaimo, Myrtò Papatanasiu, Bruno de Simone, Antonino Siragusa, direttore Jonathan Webb, regia Egisto Marcucci; giovedì 5 novembre : G. Donizetti, La figlia del reggimento (2008), con Patrizia Ciofi, Francesca Franci, Juan Diego Flórez, direttore Riccardo Frizza, regia Emilio Sagi;

: G. Donizetti, La figlia del reggimento (2008), con Patrizia Ciofi, Francesca Franci, Juan Diego Flórez, direttore Riccardo Frizza, regia Emilio Sagi; venerdì 6 novembre: G. Donizetti, Lucia di Lammermoor (2003), con Stefania Bonfadelli, Roberto Frontali, Marcelo Álvarez, direttore Patrick Fournillier, regia Graham Vick

Buon ascolto, dunque, in attesa di tempi migliori! Elisa Prato