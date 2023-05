Il Ruote d’Epoca di Villanova comunica le nuove auto storiche

SAVONA – Ci sono delle automobili che quest’anno compiranno vent’anni e possono essere introdotte nel novero della auto storiche. A comunicarlo è il club motoristico villanovese Ruote d’ Epoca Riviera dei Fiori presieduto da Augusto Zerbone.

“Per chi possiede un’auto che nel 2023 compie vent’anni – spiega Zerbone- ci può essere la possibilità di annoverarla fra le auto considerate storiche.

Sono auto che, per via delle loro particolari caratteristiche, non meritano di finire la propria vita tra le presse di un’autodemolizione ma, al contrario, possono essere candidate a diventare oggetti di interesse collezionistico nonché di sicura rivalutazione economica.

Chi possiede uno di questi veicoli può effettuare la procedura di iscrizione presentandosi presso la nostra sede con il libretto e con l’auto.

Ovviamente l’auto deve essere in uno stato di conservazione e manutenzione adeguato e non dev’essere stata alterata nelle caratteristiche di fabbrica rispetto al modello originale”.

Sul portale del club www.ruotedepocarivieradeifiori.it è presente la sezione dedicata alla modulistica dove viene precisato che lo Stato ha previsto che la qualifica di veicolo storico si ottenga attraverso il Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica.

Tutti coloro che volessero qualificare il proprio veicolo come storico devono richiedere il documento compilando l’apposita domanda per il suo rilascio. Sul portale sono indicate chiaramente le istruzioni per la compilazione della domanda in tutte le sue parti valide per qualsiasi automezzo.

“Le domande – conclude Zerbone- verranno valutate da un’apposita commissione tecnica composta da esperti: un’ auto logora non può essere accettata, così come un’ auto modificata con componenti e accessori non ufficiali o in uso nel periodo storico a cui appartiene. Una auto un po’ troppo rivisitata o riparata in modo non conforme alle caratteristiche originali può essere respinta”.

Il Certificato di Rilevanza storica o CRS si può poi presentare alla propria compagnia assicurativa per ottenere le condizioni agevolate riservate alle vetture storiche, che comprendono di solito una tariffa ridotta o la possibilità di assicurare più veicoli storici sotto la stessa polizza senza costi aggiuntivi.

Solitamente, il «CRS» da solo è sufficiente al riconoscimento del veicolo come storico, ma è consigliabile far riportare la dicitura anche sul libretto di circolazione. Tra i modelli freschi di introduzione nel 2023 figurano i seguenti: Alfa Romeo GT, Alfa Romeo GTV e Spider, Audi A4 cabrio, BMW Serie 6 prima serie, BMW Z4 prima serie, Citroen C3 Pluriel, Fiat Multipla seconda serie, Jaguar XJ settima serie, Mazda RX-8, MG TF, Porsche Cayenne prima serie, Smart Roadster-Coupé, Toyota Yaris T-Sport e Volkswagen New Beetle Cabrio.

Peravere maggiori informazioni è possibile rivolgersi direttamente alla segreteria del Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori, in Via Molinetto 25 – Complesso Fiori di Pesco a Villanova d’Albenga, oppure telefonare ai numeri 0182 580508 e 0182 580044 o scrivere all’indirizzo di posta elettronica info@ruotedepoca.it

CLAUDIO ALMANZI