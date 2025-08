Il raggio bianco, commedia nera sotto le stelle di Borgio Verezzi nuova produzione del Teatro Nazionale di Genova, regia di Arturo Cirillo

Il raggio bianco Una commedia nera che si tinge di giallo sotto le stelle di Borgio Verezzi Una madre e una figlia vivono insieme in una casa misera di questi anni, a Milano. Tra battibecchi, tensioni e tenerezza, qualcosa di losco aleggia, finché una notte un ragazzo misterioso bussa alla porta…. Il 6 e il 7 agosto al Festival di Borgio Verezzi debutta in prima assoluta Il raggio bianco di Sergio Pierattini, nuova produzione del Teatro Nazionale di Genova con la regia di Arturo Cirillo, in scena Milvia Marigliano, Linda Gennari e Raffaele Barca.

Lo spettacolo sarà poi a Genova al Teatro Gustavo Modena nel febbraio 2026. La traiettoria calante La storia del Ponte Morandi in scena a Palazzo Tursi “Un bravissimo narratore, una vicenda italiana cocente, una drammaturgia capace di mescolare informazione e interpretazione critica” (Maddalena Giovannelli, Il Sole 24Ore)

La traiettoria calante, di e con Pietro Giannini, che racconta la parabola e il crollo del Ponte Morandi, torna a Genova, dopo i tanti consensi raccolti nei Festival teatrali estivi. Una recita straordinaria nel porticato di Palazzo Tursi (via Garibaldi 9), alle ore 20.45 di mercoledì 13 agosto, vigilia del 7° anniversario della tragedia.

Lo spettacolo va in scena nell’ambito delle iniziative promosse dal Comune di Genova per la commemorazione delle vittime del Ponte Morandi. L’ingresso è gratuito previa prenotazione su cerimoniale@teatronazionalegenova.it Le prenotazioni sono aperte sino alle ore 12 di venerdì 8 agosto e ogni persona potrà prenotare un massimo di 2 posti. La durata dello spettacolo è di 70 minuti (atto unico). In caso di pioggia, lo spettacolo sarà rimandato a data da destinarsi.