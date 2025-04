Il punto sul Grifone dopo Genoa Udinese (1-0)

Vince il Genoa nello scontro tra due squadre tranquille di metà classifica, ma vince con un finale, per così dire, thriller. L’Udinese al minuto 93, pensate un po’ in contropiede, va a bersaglio pareggiando il gol di Zanoli, ma dopo tanti festeggiamento in campo e nella curva dei 200 coraggiosi arrivati dal Friuli, arriva la doccia fredda.

Il VAR richiama l’arbitro e gli segnala che il gol è stato segnato da posizione inequivocabile di fuorigioco ed anche con un fallo su Maturro, tanto che il signor Perenzoni con le mani fa il segno della TV e senza neppure andare a vedere il monitor annulla il gol dei bianconeri.

Pericolo scampato, 2 minuti ancora e il Genoa ottiene tre punti che vogliono dire salvezza ormai certa.

Il Genoa era sceso in campo con la novità, quasi una sorpresa di Thorsby titolare. Dopo tanto tempo per infortunio con conseguente posto in panchina per Miretti che in settimana, tra l’altro, ha accusato qualche problema fisico. Il biondo rossoblù si è fatto subito valere su innumerevoli colpi di testa e palle conquistate.

La gara, soprattutto nel primo tempo, è stata fatta dal Genoa, anche se i ritmi erano un po’ da partita amichevole estiva, ma il Grifone non riusciva a passare, nonostante due buone occasioni con Pinamonti e al 34º, servito prima da Malinovskyi e poi da Thorsby. Nulla da fare. Nel primo tempo non è successo praticamente altro se non segnalare l’ottima prova del duo difensivo De Winter-Vasquez, invalicabili.

Nella ripresa l’Udinese pareva svegliarsi affrontava il Grifone anche con qualche cattiveria di troppo… Franco Ricciardi

