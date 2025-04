Il punto sui Blucerchiati dopo Spezia-Sampdoria (2-0)

Siamo ancora qui a raccontare l’undicesima sconfitta stagionale della Sampdoria in campionato e questa volta si è perso il derby alla Spezia per 2-0 con una doppietta dell’ex genoano Lapadula.

Il primo tempo si è chiuso sullo 0-0 con una prestazione altamente incolore da entrambe le parti. Poi nella seconda parte di gioco lo Spezia ha preso decisamente le redini del gioco in mano, si è mangiato un gol prima con Aurelio e poi con Elia prima di affondare il doppio colpo in 7 minuti con il centroavanti Lapadula: 2-0.

La Sampdoria non reagisce e anzi è lo Spezia che prima coglie una traversa e poi si vede annullare il gol del possibile 3-0 con il bomber Esposito.

La Sampdoria in tutto questo frangente rimane totalmente assente e ci vogliono solo gli ultimi 10 minuti in quanto lo Spezia rimane in inferiorità numerica per vedere la Sampdoria provare a fare qualcosa e l’unico tiro contro la porta spezzina è del subentrato Oudin con un tiro pericoloso dal limite dell’area. Risultato finale 2-0.

Ennesima delusione per i tifosi che erano accorsi in circa 400 con le limitazioni della tessera del tifoso.

La classifica rimane veramente pericolosa col terzultimo posto consolidato e la Serie C sembra ormai ad un passo. Solamente la matematica tiene la fiammella, la speranza accesa, anche perché la Sampdoria, diciamolo subito, è incappata in un’altra giornata orribile. Uso il termine orribile perché nessun giocatore della Sampdoria, di quelli scesi in campo, ribadisco, nessuno, ha meritato la sufficienza. Alberto Squeri

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube