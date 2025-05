Il punto sui blucerchiati dopo Sampdoria – Salernitana (1-0)

Lo scontro con la Juve Stabia determinante per i play out

La Sampdoria batte a fatica la Salernitana 1-0 con un gol di Meulensteen e tiene accesa la fiammella della speranza, ma in tutti i casi è obbligatorio nel prossimo turno, martedì 13 maggio alle 20:30 in quel di Castellammare di Stabia aggiudicarsi per forza altri tre punti.

Le performance delle dirette concorrenti, Reggiana in testa che ha vinto gli ultimi quattro incontri hanno purtroppo costretto i blucerchiati a questo tour de force che per quanto riuscisse porterebbe solamente alla disputa dei play out.

Quindi in caso di vittoria in casa della Juve Stabia la Sampdoria dovrà affrontare altre due gare per mantenere la categoria.

La Sampdoria ha fatto il suo nelle ultime gare, bisogna dirla tutta, ha pareggiato con la Cremonese, ha pareggiato a Catanzaro, ha battuto la Salernitana, ma ripetiamo le dirette concorrenti hanno accelerato in maniera impensabile. E ora con la situazione, come era d’altronde prevedibile dopo la sconfitta purtroppo a Carrara che è stata determinante, la Sampdoria si trova obbligata a conquistare altri tre punti.

La gara contro la Salernitana è stato il primo tempo giocata discretamente.

La Sampdoria ha segnato nel recupero del primo tempo con con Meulensteen in seguito a un’azione di calcio d’angolo e in precedenza aveva colpito una splendida traversa con un tiro da fuori area.

Il secondo tempo, purtroppo, è stato caratterizzato dalla paura, da una condizione fisica precaria che ha visto spesso e non volentieri gli uomini di Evani accasciarsi a terra vittime di crampi. Alberto Squeri