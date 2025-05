Il punto sui blucerchiati dopo Catanzaro-Sampdoria terminata per 2-2

La Sampdoria esce dal doppio turno ravvicinato di campionato in casa contro la Cremonese e a Catanzaro con due pareggi.

Sulla carta si potrebbero dire anche due buoni risultati perché la squadra non ha dimostrato assolutamente di essere inferiore alle compagini che ha affrontato e che lottano per i play-off, ma purtroppo la classifica piange.

La Sampdoria, infatti, dopo questi due pareggi 0-0 e 2-2 in Calabria, è rimasta in solitaria al terzultimo posto della classifica a soli 180 minuti dal termine del campionato. Purtroppo è obbligatorio, necessario, fare sei punti nelle ultime due gare contro Salernitana in casa e Castellammare di Stabia, quindi la Juve Stabia in trasferta per sperare in una salvezza ormai appesa veramente solo alla matematica.

Pensate che con sei punti la Sampdoria potrebbe anche solo accedere ai playout.

Le dirette concorrenti, infatti, hanno tutte accelerato il passo e pensate che Reggiana e Südtirol sono riuscite tranquillamente a conquistare sei punti nelle ultime due gare.

La Sampdoria nella trasferta in Calabria aveva l’obbligo di vincere e ha cambiato l’ennesima formazione, spazio ai vari Riccio, Borini e Coda, ma purtroppo il risultato non è stato esaltante.

La partita al Ceravolo, anzi ha avuto varie sfaccettature. Partiamo dall’inizio, i primi 20 minuti blucerchiati sono culminati con il gol di testa di Fabio De Pauli sul primo assist del campionato di Vieira.

Poi il solito blackout che ha colpito la compagine genovese in tutto il campionato con il Catanzaro che è riuscito a ribaltare il risultato segnando all’ultimo minuto del primo tempo e al terzo minuto della ripresa.

La difesa della Sampdoria hanno fatto le belle statuine e i calabresi hanno bucato la porta difesa da Cragno: 2-1 per i calabresi e notte fonda. Per fortuna Yepes è riuscito, dopo soli 3 minuti dallo svantaggio, a recuperare un bel pallone al limite dell’area calabrese e a passarlo immediatamente a Massimo Coda che ha portato il risultato sul 2-2 e ha permesso al numero 9 blucerchiato di raggiungere Stefan Schwoch nella classifica dei migliori goleador di tutta la storia della Serie B… Alberto Squeri