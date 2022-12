Il presepe vivente, i concerti, i mercatini e il pattinaggio: a Loano proseguono gli “Incanti di Natale”, grazie ad un ricco calendario

Il presepe vivente, i concerti, i mercatini e il pattinaggio: a Loano proseguono gli “Incanti di Natale” in collaborazione con le associazioni della città per allietare le festività di loanesi ed ospiti.

Il 23 dicembre dalle 16 la Sbanday Street Band, la marching-band dell’Associazione Musicale Santa Maria Immacolata, attraverserà le vie e le piazze cittadine “distribuendo” tanta musica e buonumore.

Sabato 24 dicembre a partire dalle 21.30 e fino alla mezzanotte piazza Italia si animerà del presepe vivente organizzato dall’associazione Vecchia Loano in collaborazione con la parrocchia di San Giovanni Battista, il Ctg e le confraternite. La manifestazione coinvolgerà “cittadini ed ospiti di buona volontà”, chiamati ad interpretare (oltre ai protagonisti della Natività) anche calzolai, fabbri, panettieri, pescatori e angeli e angioletti. Al termine della manifestazione, due “capanne” della Natività con i relativi personaggi saranno collocate in piazza Italia e alla Marina di Loano per tutto il periodo natalizio. Il tutto è realizzato da Vecchia Loano in collaborazione con gli studenti del Falcone di Loano e del liceo artistico Bruno di Albenga.

Lunedì 26 dicembre dalle 21 in piazza Italia concerto gospel con i Livingospel a cura di Trenini Miletto.

I Livingospel nascono nel 1996 da un’idea di Franco Muggeo (direttore musicale ed artistico) e Patrizia Borlotti (voce solista). Il gruppo, prendendo ispirazione dalla tradizionale musica gospel americana, presenta un vasto repertorio che non si limita a rivisitare alcuni classici del genere, ma propone anche molti brani inediti che, pur mantenendo lo “spirito gospel”, sono prodotti in un mix equilibrato di arrangiamenti che si fondono nelle diverse espressioni musicali.

Il sound dei Livingospel è fortemente influenzato dai diversi background musicali da cui provengono i musicisti. Gli arrangiamenti spaziano dal rhytm & blues al funky, dal jazz al rock melodico fino alle più moderne sonorità pop e hip-hop. Proprio per questo il programma musicale viene spesso apprezzato per la sua varietà e per le diverse “situazioni” musicali che caratterizzano i concerti dei Livingospel. Tutti i testi delle canzoni interpretate dai Livingospel sono caratterizzati da un comune denominatore: il Vangelo e il suo profondo messaggio. Un messaggio vissuto dal gruppo come sincera esperienza spirituale, prima ancora che musicale.

E’ per questo motivo che un concerto dei Livingospel offre qualcosa in più di un intrattenimento di qualità. L’intero gruppo, infatti, trova la sua ragione d’essere nella condivisione, attraverso la musica, della comune scoperta di un “Dio Vivo” e “personale”, insieme all’esperienza reale della potenza del Vangelo nella propria vita. Ecco perché, la vitalità dei Livingospel offre sempre allo spettatore quel calore e quel feeling caratteristico di una musica gioiosa, vissuta e che davvero tocca le corde dell’anima.

Da venerdì 23 dicembre a domenica 8 gennaio 2023 (dal lunedì al sabato dalle 15 alle 19; la domenica dalle 10 alle 19) torna anche il “Villaggio Magie di Natale”, il tradizionale mercatino natalizio di sapore nord-europeo allestito all’interno dei Giardini San Josemaria Escrivà che quest’anno torna con una configurazione più ampia e completamente rinnovata. Illuminate dalle magiche decorazioni realizzate a mano dai volontari del Centro Culturale Polivalente, le casette di legno proporranno tante idee-regalo quali articoli natalizi fatti a mano, presepi, candele, giocattoli da collezione, foto ricordo e calendari personalizzati con Babbo Natale, bijoux, oggettistica, giochi e prodotti locali.

Senza dimenticare le golosità dello street-food con le quali accompagnare lo shopping tra le casette e che quest’anno potranno contare su tante nuovissime golosità. Babbo Natale attenderà i bambini nella sua accogliente casetta per fare una foto con loro e per raccogliere le letterine. I pomeriggi di shopping saranno accompagnati da eventi musicali e da animazioni per i più piccini (sempre a partire dalle 16). Il 23 e 27 dicembre e poi ancora il 2 gennaio spettacolo di Magia con il Mago Alex; il 24 dicembre concerto natalizio per sax, pianoforte e voce con Mattia Pelosi (tenore), Luca Felice (pianoforte) e Fabio Tessiore (sax); aprirà il concerto la “Little Academy”; il 28 dicembre e poi ancora il 5 gennaio 2023 si svolgerà un laboratorio archeologico sperimentale con gli esperti delle Grotte di Toirano; il 30 dicembre e poi ancora il 4 e il 7 gennaio 2023 laboratori artigiani a cura dei maestri dell’associazione Artigianalmente.

Fino all’8 gennaio 2023 in piazza Italia sarà allestita una grande pista di pattinaggio che consentirà a grandi e piccini, esperti e meno esperti, di provare l’ebbrezza di scivolare sul ghiaccio. La splendida atmosfera, la vicinanza all’albero di Natale, al mercatino regaleranno a tutti l’emozione di vivere in una favola. La pista sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 12.30, dalle 14.30 alle 19.30 e dalle 21 alle 23. Tutte le informazioni su treninimiletto.it.