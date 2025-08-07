Il Park Tennis Club verso il campionato 2025 di A2 femminile

Il “mirino” è già puntato sull’autunno. Il Park Tennis Club Genova ripartirà dalla Serie A2 femminile dopo la sfortunata esperienza nella massima serie culminata con la retrocessione al termine dello spareggio. Il Circolo del presidente Alberto Clavarino ha lavorato per puntellare la squadra, grazie al prezioso lavoro del DS Stefano Scapin e della Capitana Giorgia Buchanan. Si ripartirà con l’obiettivo di puntare alla promozione in A1.

“Sarà un anno sicuramente interessante – conferma Stefano Scapin – anche perché vogliamo riprenderci la Serie A1 dopo la sfortuna della passata stagione. Abbiamo cercato di fare del nostro meglio per confermare e rinforzare la squadra. Abbiamo aggiunto un paio di giocatrici importanti come Veronika Erjavec e Martha Motoula. Confermatissime le nostre stelle gialloblu. Da Cristiana Ferrando, profeta in patria, ragazza di Santa Margherita, già 250 al mondo, a Costanza Traversi, Anita Bertoloni. Senza dimenticare le nostre ragazze del vivaio su cui stiamo puntando tanto. Sono molto giovani, ma di grandissimo interesse. Parlo di Viola Severi e Ginevra Grande. Stanno crescendo tantissimo. Sono ancora Under 14, ma nei prossimi anni pensiamo assolutamente di puntare su di loro per consolidare una squadra che oramai ha uno zoccolo duro importante da tempo”.

Tre le straniere in squadra. La Erjavec è una tennista slovena classe 1999, numero 137 al mondo. La Matoula invece arriva dalla Grecia (classe 1997) ed è numero 397 al mondo. Confermata la spagnola Carlota Martinez Cirez (classe 2001) che è oggi numero 235 al mondo. La loro qualità si unisce al grande amore per i colori gialloblu di Cristiana Ferrando (classifica 2.1, classe 1995), Costanza Traversi (2.3, classe 2000), Anita Bertoloni (2.4, classifica 2002) e le due under 14 Viola Severi (2.5) e Ginevra Grande (2.6).

“Ci deve essere sempre un equilibrio, un giusto mix tra giocatrici di altissimo livello e giovani promesse”, prosegue Scapin. “Grazie alla nostra scuola tennis e allo splendido lavoro di Gianluca Naso, lavoriamo quotidianamente per crescere le nostre giovani. Siamo anche andati a scovare talenti in giro per l’Italia. Ginevra Grande, per esempio, è una ragazza davvero interessante che arriva da Torino”.

In attesa dei calendari della Serie A2 femminile, non è difficile immaginare quali saranno i Circoli più ostici da affrontare per la corsa alla promozione. “Il passaggio da A1 a A2 in realtà è veramente millimetrico”, chiude Scapin. “I livelli sono veramente altissimi e ci sono molte avversarie di rango. Penso a Milano, Padova, piuttosto che Palermo e Catania. Dovremo anche capire quali giocatrici straniere scenderanno in campo. Nell’attesa di conoscere girone e avversarie, però, noi sappiamo di esserci preparati al meglio e di aver costruito un Park che ancora una volta potrà regalare ai nostri soci bellissime partite, tante emozioni e, speriamo, una grande gioia finale”.