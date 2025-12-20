Il Nano Morgante | La recita di Natale

Il presupposto della presente narrazione attinge al noto proverbio – Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi – e al suo disporre differenti possibilità di scelta circa la compagnia con cui trascorrere tali eventi festivi.
In relazione a queste differenti possibilità di scelta, ascritte al richiamato proverbio, la compagnia con cui trascorrere l’ evento Pasqua è letteralmente oggetto di una libera scelta, mentre la compagnia con cui trascorrere l’ evento Natale deriva dalla scelta obbligata dell’ entourage familiare.
Pertanto, l’evento Natale postula e immediatizza un invincibile vincolo decisionale: impone al commensale la presenza fissa della famiglia (più o meno allargata, più o meno dis-gregata), salvo incorrere, in caso di volontà ribelle, nel grave reato di insubordinazione.
Da questo punto di vista, per l’evento Natale, ogni individuale affermazione di libertà e di predilezione per l’ entourage familiare, è statisticamente mendace, un falso in atto pubblico.
In base a tali statistici presupposti, è possibile constatare quanto l’ evento Natale incalzi e sospinga inesorabilmente il singolo componente familiare all’ obbligo di recitare la parte del felice commensale, in virtù dell’appartenenza a quel che resta della famiglia.
A ribadire, resta in capo al singolo componente il non facile compito di rappresentarsi credibile nelle vesti di entusiasta commensale, considerate quelle mezze ostilità familiari, per citare Mia Martini, i risentimenti mai sopiti, le malcelate invidie, le verità non dette, le reciproche insanabili antipatie.
Ne sortisce una recita a copione il cui esito teatralizzato, da immortalare rigorosamente sui social, prevede familiari sempre sorridenti, accomunati quantomeno dal pensiero lieto di essere finalmente giunti alla conclusione dell’ evento.
Sia come sia, mentre l’ info-sfera commercial-consumistica approfitta a mani basse dell’ occasione per martellare di consigli per gli acquisti, i familiari-commensali dell’annuale recita di Natale si possono simpaticamente rappresentare con “I battellieri” di Ilja Repin, magistrale espressione pittorica dell’ umana fatica. Massimiliano Barbin Bertorelli
