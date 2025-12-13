Il Nano Morgante | Il profitto dell’esistenza giocosa

Ai tanti obiettivi superflui desiderabili (a pagamento) disponibili sul mercato, occorrerebbe aggiungere un obiettivo utilissimo (e gratis): imparare a non prendersi troppo sul serio & a ridere di sé.
Tale obiettivo, palesemente escluso dal novero dei gettonati, costituisce una ri-scoperta della qualità quotidiana, come antidoto alla diffusa malerba della gravosità.
Se dunque la gravosità, la seriosità, sotto vari aspetti, affatica e de-spontaneizza la personale dimensione socio-relazionale, il suo opposto, la leggerezza, il non prendersi troppo sul serio, il saper ridere di sé, la ricostituisce e la risana.
In pratica, ri-suscitare la versione giocosa dell’esistenza spazza via la coltre di inconsapevolezza dell’ io ipertrofico, la cui prosopopea non è compatibile con la buona idea di mettersi (anche) nei panni altrui.
In altri termini, chiunque, barricato in un recinto mentale egoico, non dispone di una visione di sè sufficientemente critica da procurargli una risolta co-esistenza io-noi.
In sintesi, la prevenzione possibile, costituita anche dal mettersi nei panni degli altri, fa oltrepassare il recinto mentale egoico e tesaurizzare il rapporto io-mondo.
A ribadire la logica, la versione giocosa, di per sé inter-attiva, coincide con l’ abbandono del recinto mentale egoico, artefatto e tensionale.
D’altro canto, la versione gravosa e seriosa dell’esistenza, propria del mercato del solo profitto, in-dispone alla scoperta della qualità della versione giocosa, sebbene la prima versione pare procurare al titolare più controindicazioni, che indicazioni.
Alla fin fine, la versione giocosa diviene la soluzione esistentiva (gratuita e pronta cassa) per ri-ordinare il personale guazzabuglio mentale e smascherarne le impercepite ultronee intrusioni.
Provare per credere, si evidenzia un paradosso: la ri-scoperta della versione giocosa dell’esistenza aderisce ai parametri del profitto e agli asettici criteri dell’ investimento economico, poiché tende a ridurre sensibilmente le spese personali in ansiolitici. Massimiliano Barbin Bertorelli
Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube