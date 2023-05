Il mondo delle erbe protagonista domenica a Finale Ligure

FINALE LIGURE- Una festa dei fiori e delle erbe dedicata alla bellezza ed a tante iniziative legate ai profumi ed ai sapori della Liguria è in programma domenica sull’altopiano delle Manie.

L’appuntamento è per le ore 10 per l’apertura delle attrazioni e la festa durerà fino al tramonto. All’Osteria della Briga, dove è fissato il raduno, saliranno per l’occasione non solo famosi gourmet della cucina delle erbe, chef e cuochi di valore, agronomi, ibridatori, paesaggisti, botanici, erboristi, giardinieri, ma anche scrittori, fotografi, giornalisti, acquerelliste en plein air ed artisti come Renza Sciutto, Filippo Dattola, Lidio Lovisolo, Cristina Cavasonza, Marilisa Parodi, Franco Lovisolo, scrittori come Laura Brattel, editori come Diego Delfino, Vip e personaggi noti come Luigi Mostosi, Marco Todros, Davide Bacci, Annalisa Nario, Filippo Dattola, Tara Ilaria Persico, Livia Meirone e molti altri ancora.

“Si parla tanto di bellezza- dicono gli organizzatori- con questa festa di primavera invitiamo ad avere veramente un contato più profondo con la bellezza. La cura di un giardino, o di un orto, aiuta anche a prendersi cura di sé stessi. Tutto ciò che affligge l’anima si stempera quando ci si immerge nell’armonia e nel flusso vitale che si rinnova col passare delle stagioni”.

Ci saranno anche il progetto“Una Iris per non dimenticare”, la Polisportiva Rialtese (con i giochi di un tempo), Marie (con i gioielli con fiori), il Giardino letterario di Albenga, l’ Erboristeria Esli di Torino, Composizioni Floreali di Pinerolo, Erbe aromatiche di Salea D’Albenga, il corso di riconoscimento di erbe commestibili, l’atelier di scrittura, i fiori mistici, la memoria olfattiva, le composizioni floreali, l’arredo giardino, i fiori dell’orto e installazioni artistiche. Ad organizzare la giornata, intitolata “Flower brunch-Il giardino da gioia- Guarda, tocca annusa”, sono l’ Osteria della Briga, Lovisolo Ricevimenti, con i patrocinio del Comune di Finale Ligure e la sponsorizzazione di Giovannacci Caffè, Damodarc e ArcoUfficio Store.

Per avere maggiori informazioni e per prenotare è possibile telefonare ai numeri 3398048748 (Cristina) oppure 019698579 (Osteria e Bistrot) mentre per iscriversi al corso di riconoscimento di erbe commestibili (15 euro) telefonare al numero3496762020.

CLAUDIO ALMANZI