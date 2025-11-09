Il mio Luca: il mito di Gianluca Vialli al Sipario Strappato di Arenzano

Sabato 15 novembre 2025 alle ore 21 il teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) ospita lo spettacolo “Il mio Luca. Il mito di Gianluca Vialli raccontato a mio figlio”, testo di Christian Poli e regia di Simone Repetto. Il monologo, interpretato da Andrea Carlini e accompagnato dalle musiche di Aldo De Scalzi e dalla voce di Armanda De Scalzi, trasporta il pubblico in un viaggio emotivo tra sport, ricordi e legami familiari.

Un racconto nella sala d’attesa

La vicenda prende vita in una sala d’aspetto di una maternità, dove un uomo sta per diventare padre. È qui che Andrea decide di raccontare al figlio le gesta del suo eroe, Gianluca Vialli, simbolo di coraggio e talento nella Genova di un tempo. Tra tensione e tenerezza, il racconto si dipana tra ricordi, emozioni e sogni, rendendo la storia del grande calciatore un ponte tra passato e futuro.

La storia di Vialli sul palco

Dal giovane ragazzo di Cremona agli esordi sui campi spelacchiati fino al successo internazionale e al doloroso epilogo londinese, la vita di Gianluca Vialli viene narrata con intensità e sentimento. Sul palco scorrono anche gli anni d’oro della Sampdoria, tra gol memorabili e imprese sportive che hanno segnato un’intera generazione di tifosi.

Eroi e vita quotidiana

Raccontare al figlio la storia di Vialli diventa anche un modo per raccontare sé stessi. Andrea e Luca si intrecciano in un dialogo continuo tra gioie, difficoltà e aspirazioni, mostrando come il mito possa essere un modello da seguire, ma anche una fonte di ispirazione per diventare semplicemente sé stessi. Lo spettacolo invita a riflettere sull’importanza degli eroi nella vita quotidiana e sul valore del coraggio, della passione e della determinazione.

Biglietti e prenotazioni

L’ingresso costa 15 euro intero e 12 euro ridotto. Sono disponibili anche abbonamenti.

Prenotazioni tramite WhatsApp ai numeri: 353 4369014 – 339 6539121.

