Il Manifesto del Cambiamento di Axpo e Pulsee trasforma le vetrine dell’ex Rinascente a Genova

Un progetto di rigenerazione urbana che mette al centro i giovani

Le vetrine dell’ex Rinascente in via Ettore Vernazza a Genova si accendono di nuova vita grazie al “Manifesto del Cambiamento”, l’iniziativa promossa da Axpo Italia e Pulsee Luce e Gas, ispirata al progetto culturale ideato dal cantautore Giovanni Caccamo. Un percorso visivo e concettuale che raccoglie desideri, aspirazioni e ambizioni delle nuove generazioni, stimolando una riflessione collettiva verso un futuro più consapevole e sostenibile.

Riqualificare gli spazi urbani per restituire bellezza alla città

Il “Manifesto del Cambiamento” sottolinea come il rinnovamento sostenibile inizi dalla capacità di trasformare e valorizzare luoghi quotidiani, spesso anonimi, restituendo loro identità e significato. Axpo Italia, con Pulsee Luce e Gas, porta così nel cuore di Genova un’installazione che invita i cittadini a immaginare e costruire una società orientata al cambiamento.

Un’installazione artistica che racconta la sostenibilità

Le vetrine dell’ex Rinascente diventano una galleria urbana con alcuni degli scatti più rappresentativi del progetto, realizzato con la collaborazione di Alessia Zanella e arricchito dalle immagini tratte dal “Manifesto del Cambiamento”. Sessanta testimonianze di giovani, ciascuna legata a una parola chiave, raccontano la trasformazione possibile e aprono un dialogo intergenerazionale sui temi di sostenibilità, cultura e responsabilità collettiva.

Dalla fotografia alla consapevolezza: continuità con i progetti Axpo

L’allestimento si pone in linea con il precedente percorso espositivo che aveva visto Axpo Italia celebrare i suoi primi 20 anni in Italia con le fotografie di Genova firmate da Stefano Guindani. Questa nuova tappa conferma l’impegno dell’azienda nella valorizzazione dei contesti urbani, unendo estetica, cultura e riflessione sociale.

Genova al centro di un percorso itinerante

Il passaggio genovese del “Manifesto del Cambiamento” rappresenta una delle tappe di un progetto itinerante che coinvolge artisti, studenti, istituzioni e cittadini. Ogni installazione raccoglie opere, testimonianze e pensieri in uno spazio condiviso che diventa luogo di dialogo e ispirazione collettiva per una nuova consapevolezza ambientale e sociale.

Axpo e Pulsee: sostenibilità e comunità al centro dello sviluppo

Da oltre 25 anni Axpo Italia cresce a Genova, creando lavoro e opportunità di sviluppo, e con Pulsee Luce e Gas conferma la sua attenzione al tessuto urbano e sociale. La riqualificazione dell’ex Rinascente diventa così simbolo di un impegno concreto per la rigenerazione delle città e per un futuro in cui sostenibilità, inclusione e innovazione procedano insieme.

