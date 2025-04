Il Grifone rischia ma batte l’Udinese (1-0); Zanoli-gol e la salvezza è ormai una certezza.

Vince il Genoa nello scontro tra due squadre tranquille a metà classifica, ma vince con un finale thriller. Perche l’Udinese al minuto 93 (in contropiede!) va a bersaglio pareggiando il gol di Zanoli, ma dopo i tanti festeggiamenti in campo e nella curva dei 200 coraggiosi arrivati da Friuli, arriva la doccia fredda: il VAR richiama l’arbitro e gli segnala che il gol è stato segnato in posizione inequivolabile di fuorigioco, tanto che il signor Perenzoni con le mani fa il segno della Tv e senza neppure andare a controllare annulla il gol dei bianconeri.

Pericolo scampato, due minuti ancora ed il Grifone ottiene tre punti che vogliono dire salvezza ormai certa.

Il Geoa era sceso in campo con la novità, quasi una sorpresa, di Thorsby titolare dopo l’infortunio, con conseguente posto in panchina per Miretti, che in settimana ha accusato qualche problema fisico.

Ed il biondo rossoblu si fa subito valere su innumerevoli colpi di testa e palle conquistate.

La gara soprattutto nel primo tempo l’ha fatta il Genoa, anche se i ritmi erano da partita amichevole estiva.

Ma il Grifone non riusciva a passare, nonostante due buone occasioni, la prima al 10′ con Pinamonti, servito al bacio da Malinowskyi, ma il tiro è debolissimo; la seconda ancora per Pinamonti al 34′, che raccoglie un perfetto cross di Thorsby ma da 8/9 metri schiaccia la palla a terra e sul rimbalzo finisce alta sulla traversa, tra l’altro ignorando il liberissimo Malinowkyi a centro area.

Null’altro nel primo tempo, se non segnalare l’ottima prova in difesa del duo De Winter-Vasquez, invalicabili.

Nella ripresa l’Udinese pare svegliarsi, ed affronta il Grifone anche con qualche cattiveria di troppo.

Ed al 2′ gli ospiti sprecano una incredibile occasione: Atta supera Martin e serve Lucca, inspiegabilmente solissimo a 10 metri da Leali: Leali rassegnato a capitolare, ma il centravanti riesce nell’impresa di ciabattare sul mondo tra lo stupore dell’intero stadio.

Al minuto 22′ Viera fa uscire Malinovskyi tra scrroscianti applausi e mette dentro Ekuban.

E dopo pochi minuti il Grifone passa in vantaggio: lancio di Martin per Ekuban, che entra in area e dal fondo, al limite dell’area piccola crossa a mezza altezza: il portiere dell’Udinese smanaccia, la palla arriva dalla parte opposta a Zanoli che di gran carriera esplode un tiro imparabile per Okoye: 1-0!

Il Genoa potrebbe raddoppiare con Ekuban (37′) e Thorsby (39′), ma la difesa ospite con un po di fortuna sventa le minacce.

Non accade più nulla se non la rete annullata all’Udinese in piena Zona Cesarini.

Un finale thriller che porta però 3 punti con il Grifone che sale a 38 punti: ora vediamo chi avrà ancora il coraggio di scrivere che il Genoa non è ormai salvo!

IL TABELLINO

GENOA-UDINESE 1-0

RETE: 32’st Zanoli.

GENOA (4-2-3-1): Leali 6; Sabelli 6.5, De Winter 7.5, Vasquez 7 (37’ st Matturro sv), Martin 6; Frendrup 6.5, Masini 6.5 (10’ st Onana 6.5); Zanoli 7 (37’ st Messias sv), Malinovskyi 6.5 (24’ st Ekuban 6.5), Thorsby 7 (37’ st Kassa sv); Pinamonti 5.5. (In panchina: Siegrist, Sommariva, Vitinha, Norton-cuffy, Ekhator, Miretti, Stoa, Badelj, Venturino. Allenatore: Vieira 7).

UDINESE (4-4-2): Okoye 7; Ehizibue 6 (35’ st Kristensen sv), Bijol 6, Solet 5.5, Kamara 5; Atta 6.5 (25’ st Lovric 6), Zarraga 5.5 (25’ st Modesto 6.5), Karlstrom 5.5, Ekkelenkamp 5.5 (16’ st Payero 5); Bravo 5 (35’ st Pafundi sv), Lucca 5. (In panchina: Piana, Padelli, Palma, Kabasele, Giannetti, Pizarro. Allenatore: Runjaic 6).

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto 6.5.

FRANCO RICCIARDI

(si ringrazia per le fotografie TanoPress/Genoa CFC)