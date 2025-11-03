Il Genoa targato Murgita-Criscito affronta a Reggio il Sassuolo. In campo i “Senatori”

(Reggio Emilia,3.11.25) – Tanto tuonò, che piovve. Allontanato Vieira dalla panchina rossoblu, a causa dei risultati drammatici ottenuti e per aver ormai perso la situazione di mano, con la squadra che non lo seguiva più, a Sassuolo (lunedi, ore 18.30), o meglio, a Reggio Emilia dove la squadra allenata da grosso gioca in casa (si fa per dire), tocca al duo Murgita-Criscito guidare i rossoblu ad hinterim, in attesa che la società comunichi il nuovo allenatore.

Che dovrebbe essere Vanoli, gia d’accordo con la dirigenza genoana ma che si è riservato 48 ore di tempo, probabilmente per vedere cosa succede sullaa panchina della Fiorentina

Ed allora il duo Murgita-Criscito come si pensava si affiderà alla “vecchia guardia”, fondamentale in questi casi per uscire dalla crisi. Uomini di esperienza, che ne hanno gia provate di tutti i colori in campo.

Il Genoa affronta il Sassuolo: vediamo quindi la formazione

In difesa ci sarà leali tra i pali, quindi Sabelli e Martin terzini ed al centro, Ostigard e capitan Vasquez al centro.

In mezzo, potrebbe riposare e tirare il fiato Masini, con in campo il quartetto Norton-Cuffy, Frendrup, Malinowskyi e Thorsby.

In avanti hanno molte chances di scendere in campo dal primo minuto Vitinha ed Ekhator, ma non partono battuti Colombo e Venturino.

Insomma, uomini esperti che garantiscono in questi momenti più dei giovani.

Queste quindi le probabili formazioni:

Genoa (4-4-2) – Leali; Sabelli, Ostigard, Vasquez, Martin; Norton-Cuffy, Thorsby, Frendrup, Malinowskyi; Ekhator, Vitinha (Allenatore Murgita-Criscito)

Sassuolo (4-3-3) – Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté (Allenatore Grosso).

Dirigerà l’orchestra l’arbitro Ermanno Feliciani, appartenente alla sezione A.I.A. di Teramo. Per l’incarico di assistenti sono stati indicati Luigi Rossi e Francesca Di Monte, rispettivamente delle sezioni di Rovigo e Chieti. L’attività di IV° ufficiale è stata affidata all’arbitro Davide Di Marco, tesserato nella sezione di Ciampino. La direzione della video assistenza vedrà all’opera l’arbitro Fabio Maresca, sezione di Napoli, con il supporto dell’arbitro Davide Massa della sezione di Imperia.

Il Genoa, con la mente sgombera, non parte battuto. Staremo a vedere, dalle 18.30.

FRANCO RICCIARDI

(grazie per le foto a TanoPress/Genoa CFC)

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube