Il Genoa alza la prima Super Viareggio Cup – Photo Gallery

Contro il Vllaznia finisce 2-0: Bellone protagonista assoluto tra rigore e assist. Traversa firma il raddoppio nella ripresa

Viareggio – Il Genoa si aggiudica la prima edizione della Super Viareggio Cup superando 2-0 il Vllaznia e completa una storica doppietta. Dopo il trionfo nella Viareggio Cup a marzo, i giovani rossoblù aggiungono infatti un altro trofeo alla bacheca, mentre gli albanesi – vincitori della Eagle Cup a giugno, competizione collegata alla Coppa Carnevale – si fermano in finale.

Protagonista assoluto del match allo stadio dei Pini-Torquato Bresciani è Francesco Bellone, decisivo con un rigore conquistato e trasformato al 40’ del primo tempo e con l’assist per Traversa, autore del raddoppio al 18’ della ripresa.

La cronaca

Entrambe le squadre scendono in campo con il 4-3-3. Nel Genoa tra i pali c’è Mihelsons, unico reduce del gruppo che nove mesi fa aveva sollevato la Coppa Carnevale. L’avvio è di marca rossoblù: dopo appena 50 secondi Bellone sfiora il gol, mentre al 10’ Ndoj respinge la conclusione ravvicinata di Mastropietro.

Alla mezz’ora il Vllaznia risponde con la sua occasione più nitida del primo tempo: Khtupi scappa sul filo del fuorigioco e si presenta solo davanti a Mihelsons, che salva con un intervento decisivo di piede.

L’episodio che indirizza la gara arriva al 38’: Bellone parte in progressione, Ivziku lo stende in area e l’arbitro Migliorini indica il dischetto senza esitazioni. Il numero 9 del Grifone non sbaglia e spiazza Ndoj per l’1-0. Nel finale della frazione brutta tegola per i rossoblù, costretti a rinunciare a Meheleb, uscito per infortunio.

Nella ripresa il Genoa controlla il gioco e sfiora più volte il raddoppio con Mariotti (1’), Bellone (4’) e Salvano (9’). Il Vllaznia prova a restare in partita, ma al 14’ ci vuole un grande intervento di Gerbeti per negare il gol a Traversa. Un’illusione breve: quattro minuti più tardi proprio Traversa, entrato all’intervallo, firma il 2-0 con un destro in corsa su assist del solito Bellone.

Nel finale gli uomini di Moretti sfiorano anche il tris con Delgado (39’). L’ultima occasione è per gli albanesi: al 42’ Pepnikaj impegna Mihelsons di testa su punizione di Uldedaj, ma il portiere risponde presente. Nel recupero il Vllaznia resta in dieci per il doppio giallo rimediato da Pishtari, chiudendo definitivamente ogni speranza di rimonta.

Il tabellino

GENOA-VLLAZNIA 2-0

GENOA (4-3-3): Mihelsons; Calabrese, Salvano (42’ st. Ferraro), Fazio, Toscano; Mariotti, Parodi (35’ st. Lukas), Giangreco; Meheleb (1’ st. Traversa), Bellone (37’ st. Delgado), Mastropietro (27’ st. Pellegrini). A disp.: Castellano, Specker, Ganduglia, Calitoiu. All.: Moretti.

VLLAZNIA (4-3-3): Ndoj (1’ st. Gerbeti); Uldedaj Si., Ivziku (25’ st. Shkambi), Pepnikaj, Hebovija; Khtupi (13’ st. Nikaj), Pishtari, Valikaj (13’ st. Halili); Kapllanaj, Hotaj (43’ st. Shurbani), Uldedaj So.. A disp.: Bregu. All.: Doci.

Arbitro: Migliorini di Prato.

Reti: 40’ pt. Bellone rig. (G); 18’ st. Traversa (G).

Note: espulso Pishtari (V) al 47’ st. Ammoniti Valikaj (V), Pepnikaj (V), Toscano (G). Recupero 4’ pt, 5’ st.

Photo Gallery di Alessandro Bugelli