Il Genoa all’assalto dell’Atalanta (domenica 20.45), una vittoria per scalare la classifica

Si gioca domenica 21 dicembre alle 20.45

La sfida di stasera tra Genoa e Atalanta (ore 20:45 al Ferraris) chiude la 16ª giornata di Serie A ed è un match molto interessante per il momento che vivono entrambe le squadre. Il Grifone sotto la guida di Daniele De Rossi, nonostante la sconfitta immeritata contro lInter, ha cambiato marcia, specialmente in attacco.

Viaggia a una media di 2 gol a partita nelle ultime sei gare. Nonostante la classifica ancora corta (16° posto con 14 punti), la squadra sembra aver trovato un’identità precisa e un’intensità agonistica importante.

Per ciò che concerne l’Atalanta, la squadra guidata dall’ex rossoblu Raffaele Palladino (12° posto con 19 punti) cerca continuità dopo la vittoria contro il Cagliari. Palladino quella con il Genoa l’ha definita “la prova di maturità”, sottolineando la necessità di tornare a fare punti pesanti in trasferta per risalire verso le zone alte della classifica.

Certo a complicare le cose per il trainer partenopeo ci sono le defezioni di Ademola Lookman (impegnato in Coppa d’Africa) e di Mario Pasalic, che ha saltato la trasferta per un grave lutto familiare. In attacco spazio all’ex Scamacca, supportato da De Ketelaere e probabilmente da Maldini.

Il Grifone di De Rossi punta sul duo Vitinha-Colombo davanti, con l’ex Malinovskyi a guidare il centrocampo. In difesa ballottaggio tra Ostigard – non ancora al meglio dopo l’infortunio – ed Otoa, pronto a sostituirlo.

Una curiosità: da quando sono arrivati i nuovi allenatori, entrambe le squadre hanno segnato moltissimo (12 reti in 6 gare per il Genoa, 15 in 7 per l’Atalanta).

Chiaro che il Ferraris, trascinato dalla Gradinata Nord, sarà una bolgia, ma l’Atalanta negli ultimi anni ha spesso trovato terreno fertile a Genova. Sperando che i soliti intelligentoni non scaglino in campo fumogeni o altro, come hanno fatto incredibilmente contro l’Inter, quando il Grifone stava attaccando e metteva in crisi la retroguardia neroazzurra.

Sicuramente sarà una partita tatticamente molto intensa. Il Genoa cercherà di aggredire alto, mentre l’Atalanta proverà a sfruttare la qualità tecnica dei suoi trequartisti per scardinare la difesa rossoblù. Il pronostico, a leggere le quote degli scommettitori, sono in bilico, e danno ad entrambe identiche possibilità di successo.

Queste le possibili formazioni (Marassi, ore 20.45):

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Maldini; Scamacca. All. Palladino Arbitro: Abisso di Palermo FRANCO RICCIARDI (nella foto del titolo, Vitinha e Scamacca, possibili match-winner)

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube