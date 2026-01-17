Il Genoa è di scena a Parma domenica 18 gennaio alle ore 12.30; cosi, chi aveva programmato di seguire i rossoblu al “Tardini” pregustando di abbinare la partita ad una bella mangiata nella città ducale dovrà accontenarsi. L’ora non permette un pranzo pantagruelico.

La situazione in fondo alla classifica è in piena evoluzione; quel Cagliari che lunedi scorso era stato sonoramente battuto dai Genoa ed agganciato in classifica, nell’anticipo del sabato sera ha vinto con la Juventus per 1-0, staccando il biglietto per i 22 punti in graduatoria.

Quindi a Parma non sarebbe male fare risultato.

Intanto parliamo di formazione. In attesa degli auspicati arrivi dal mercato di gennaio, il Grifone non dovrebbe scostarsi molto dall’undici che ha battuto la formazione sarda per 3 a 0.

Infatti in difesa ci dovrebbero essere cambiamenti nello schieramento che giocherà davanti a Leali: a destra Marcandalli, sulla fascia opposta Vasquez con al centro “Mazinga” Ostigard.

In mezzo, De Rossi deve ancora valutare se far giocare uno tra Thorsby, Masini ed Ellertsson. La scelta dovrebbe cadere, visto che si gioca in trasferta su Thorsby, più cmbattente dei compagni in mezzo al campo. Sicuri del posto Frendrup e Malinovskyi (che ha recuperato dai problemi alla caviglia accusati in allenamento), con Norton-Cuffy e Martin sulle fasce.

Nessun dubbio in avanti, visto che Colombo ha iniziato a segnare con continuità e Vitinha esce sempre tra gli applausi per il suo apposto in avanti e non solo.

Quindi, queste le possibili formazioni:

Genoa (3-5-2) – Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo – Allenatore De Rossi.

Parma (4-3-2-1) – Corvi; Delprato, Circati, Valenti, Valeri; Bernabé, M. Keita, Sorensen; Ondrejka, Oristanio; Pellegrino – Allenatore Cuesta.

A dirigere l’incontro è stato chiamato l’arbitro Luca Pairetto, appartenente alla sezione AIA di Nichelino, con assistenti Baccini e Trincheri. Quarto uomo Allegretta. Al Var ci saranno Paterna e Di Paolo.

Come detto, le ostilità si aprono alle 12.30.

FRANCO RICCIARDI

