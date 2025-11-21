Il Genoa a Cagliari per proseguire la striscia positiva. Prima in panca per De Rossi.

E venne la prima in panchina di Mister De Rossi, nella difficile trasferta di Cagliari (sabato 23 novembre, ore 15.00).

La sfida tra rossoblù è un vero e proprio scontro diretto per la salvezza (il Genoa è 18° con 7 punti e il Cagliari 14° con 10 punti) e si preannuncia come una partita tesa ed equilibrata, in cui i punti in palio sono pesantissimi per entrambe le squadre.

Come abbiamo detto, sarà la prima trasferta per il Grifone sotto la guida del nuovo tecnico Daniele De Rossi, che ha debuttato -seppur in tribuna – con un promettente pareggio per 2-2 in casa contro la Fiorentina. L’obiettivo è ritrovare la solidità difensiva e dare continuità al gioco mostrato in attacco. De Rossi ha chiesto “grande intensità anche fuori casa” e che diventi “difficile farci gol”.

Il Cagliari di mister Pisacane (un ex) dal canto suo, pur reduce da un pareggio (0-0 contro il Como), ha la necessità di trasformare le occasioni create in gol, soprattutto in casa, per allontanarsi dalla zona calda della graduatoria.

In perfetto equilibrio i precedenti, visto che siamo in perfetta parità: 28 vittorie per parte e 22 pareggi.

Anche le quote dei bookmakers riflettono questo equilibrio, con il segno “1” (vittoria Cagliari) e “2” (vittoria Genoa) che hanno quotazioni molto simili.

LA PARTITA – le previsioni dicono che si assisterà ad una partita molto tattica e prudente, probabilmente con poche reti. Le formazioni probabili vedono sia il Cagliari (4-3-2-1) che il Genoa (3-5-2) schierare assetti pensati per la compattezza.

Il Grifone ritrova Ruslan Malinovskyi, che ha scontato la squalifica e sarà titolare a centrocampo, aggiungendo qualità e tiro dalla distanza; un elemento al momento fondamentale per la squadra di De Rossi. In attacco la coppia Vitinha-Colombo appare favorita, con Ekhator e Ekuban pronto a subentrare a gara iniziata.

Per ciò che concerne il centrocampo, d ove si potrebbe decidere la gara, con ogni probabilità vedremo la coppia Frendrup-Thorsby confrontarsi con Prati e Folorunsho.

Sarà infineFederico La Penna dirigere la gara dell’Unipol Domus: l’arbitro della sezione di Roma 1 sarà coadiuvato dagli assistenti Domenico Palermo di Bari e Andrea Bianchini di Perugia. Il quarto ufficiale dell’incontro sarà Maurizio Mariani di Aprilia.

Le probabili formazioni:

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Folorunsho; Gaetano, Felici; Esposito. All.: Pisacane.

Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez (Sabelli); Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo. All.: De Rossi.

FRANCO RICCIARDI