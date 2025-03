Il futuro passa prima da Teatro Akropolis, la sala di via Boeddu a Sestri P. conferma e rilancia la sua vocazione intercettando linguaggi

Il futuro passa prima da Teatro Akropolis. Caratteristica della programmazione, unica per temi e transdisciplinarietà dei linguaggi della scena a Genova, è quella di proporre performance che grazie al linguaggio del corpo e della musica sono in grado di parlare a un pubblico più ampio abbattendo la barriera linguistica.

Dal 5 marzo prende il via la rassegna CONTROSCENA che fino all’8 maggio con un ricco programma di performance, musica, workshop, cinema ed eventi speciali è l’occasione perfetta per incontrare artisti innovativi e vivere esperienze culturali sorprendenti e all’avanguardia.

Tra i tanti appuntamenti in cartellone le restituzioni pubbliche delle residenze artistiche ospitate da Akropolis, uno spettacolo dedicato al rapporto fra adolescenti e nuove tecnologie, i concerti in collaborazione con GOG – Giovine Orchestra Genovese, stage e workshop formativi e il nuovo film di Clemente Tafuri.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero ad eccezione dei concerti della GOG.

Evento clou della rassegna è proprio la proiezione il 29 aprile alle 20:30 a Teatro Akropolis dell’ultimo film di Tafuri La parte maledetta, viaggio ai confini del teatro. CARMELO BENE. Nel film – introdotto dal regista insieme a Viviana Conti – Carmelo Bene racconta in prima persona i fondamenti della sua arte e il conflitto irrisolvibile col sistema del teatro e della cultura. La sua parte maledetta riguarda il paradosso della creazione nel teatro come nel cinema, nella musica e nella poesia, ovvero l’inevitabile incompiutezza dell’opera rispetto a quanto si può intuire e vivere oltre la letteratura, il linguaggio e la rappresentazione. Il 3 aprile alle ore 20:30 in programma anche il film di Tafuri sul filosofo CARLO SINI, sempre per il ciclo La parte maledetta, viaggio ai confini del teatro. Introducono la proiezione lo stesso Tafuri con Giulia Taddeo.

Tratto distintivo della rassegna sono le residenze artistiche che ogni anno Akropolis ospita, offrendo uno spazio di lavoro agli autori emergenti e un’occasione di incontro con ill pubblico. Un programma di residenza consente agli artisti di vivere e lavorare in ambienti diversi dai loro studi o spazi di lavoro tradizionali per sperimentare nuove modalità di lavoro e per confrontarsi con altre visioni artistiche, a Genova Akropolis è l’unico spazio che da anni porta avanti un programma strutturato di residenze offrendo al pubblico strumenti preziosi di lettura della arti performative..

La prima artista in residenza è Francesca Pedullà al lavoro su La radice dei viandanti introdotto l’8 e 9 marzo da ECOLOGIA RELAZIONALE – conversazioni fra centri e periferie, stage intensivo sul metodo Axis Syllabus con Frey Faust e Francesca Pedullà. L’Axis Syllabus è il sistema elaborato da Frey Faust, danzatore e pedagogo tra i massimi esperti di Contact Improvisation, che partendo dalle informazioni che provengono dall’ambiente costruisce una conversazione continua da dentro a fuori, da intimo a estroverso e viceversa.

Sabato 12 aprile (ore 20:30) è in scena la restituzione pubblica di CAMERA 237, secondo step del progetto coreografico Overlook Hotel del Gruppo Nanou. Il lavoro prende le mosse dal luogo iconico e simbolico del celeberrimo film di Stanley Kubrick Shining, per sottolineare che il luogo è l’oggetto coreografico ed è lo scatenamento dell’immaginario, un mondo onirico e surreale, tra il subconscio e follia.

FUGA è un progetto coreografico di Gaetano Palermo basato sull’atto della corsa come pratica sportiva assurta a metafora di una paradossale condizione esistenziale: quella di chi si muove pur restando fermo, in fuga da sé e dalle proprie contingenze e in cerca di un benessere sempre a venire, lontano, altrove. La restituzione al pubblico dopo il lavoro di residenza in collaborazione con Anticorpi XL è in programma il 23 aprile alle 20:30.

Ultimo artista in residenza per Controscena è Micheal Incarbone che l’8 maggio alle 20:30 presenta WE ARE WHO WE ARE il suo nuovo progetto performativo che esplora il tema degli “stereotipi” come specchio di un’identità collettiva e individuale, indagando i molteplici fattori sociali, culturali ed ambientali che ne favoriscono la formazione e la diffusione. Il progetto si concentra sul processo attraverso cui queste idee precostituite si radicano nel tessuto sociale, diventando simboli di una società globalizzata dominata dall’iperconnessione.

Prosegue anche nel 2025 la collaborazione fra Akropolis e la GOG – Giovine Orchestra Genovese che per Controscena propone quattro concerti tutti dedicati al tema della danza popolare. Si comincia il 5 marzo con la musica irlandese, il 12 marzo è la volta del Duo Mandolino per la Tarantella, seguito il 19 marzo dalla serata dedicata al Tango e infine il 26 marzo le musiche di Stravinsky per il Balletto. Tutti gli appuntamenti sono alle ore 20:30.

Akropolis dedica un evento speciale al tema delle nuove tecnologie e all’impatto che hanno sugli adolescenti per cercare di fornire una bussola per orientarsi all’interno del nuovo mondo digitale in cui siamo sempre più immersi: il 13 marzo alle 10:30 NESSUNO MI AMA OFFLINE: uno spettacolo che conduce il giovane pubblico alla scoperta dei meccanismi profondi che determinano la nostra esperienza digitale. L’evento è particolarmente significativo perchè coinvolge gli studenti di Sestri Ponente, un territorio complesso dove il rischio di marginalità sociale e culturale è una questione su cui da anni Akropolis lavora per offrire spazi di crescita individuale e collettiva.

Controscena è realizzata da Teatro Akropolis con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Liguria e Comune di Genova.

INFO E PRENOTAZIONI

Spettacoli ad ingresso gratuito ad esclusione dei concerti organizzati dalla Giovine Orchestra Genovese.

Biglietti concerti GOG

Intero €10 – Ridotto €8 (abbonati GOG, soci Coop) – Under 30 €5

La prenotazione può essere effettuata:

Telefonando al 329.1639577 tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30

