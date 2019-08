Il Festival ai Parchi di Nervi riceve Premio Festivalmare 2019

Il Festival internazionale ai parchi di Nervi vince il Premio Festivalmare 2019 per la categoria Manifestazioni, come migliore evento della Provincia di Genova.

La cerimonia di premiazione si svolgerà a Sanremo domenica 1 settembre 2019 alle ore 21.00 in Piazza San Siro (Centro storico). Ritirano il premio – promosso dal Comune di Sanremo, La Stampa e Il Secolo XIX, con l’organizzazione dell’agenzia Eccoci – l’assessore al marketing territoriale e alle politiche culturali e il direttore tecnico del Festival.

Il “Festival internazionale ai parchi di Nervi” si è tenuto dal 2 al 20 luglio, a Villa Grimaldi Fassio e nell’area dei Parchi. Caetano Veloso, Francesco De Gregori, Gino Paoli, Il Volo, Carmen Consoli, Neri Marcoré sono solo alcuni dei protagonisti che hanno calcato il palcoscenico della rassegna musicale, inaugurata la sera del 2 luglio da Giorgia. Un carnet variegato che ha posto il Festival in una posizione di primo piano nello scenario della musica e della danza a livello nazionale ed europeo.

Elemento chiave del festival è stato non solo il connubio tra musica pop e d’autore, con in più le suggestive note dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice, ma anche l’alternanza tra danza e prosa, che ha fatto rivivere ai genovesi le atmosfere del “Festival internazionale del balletto di Nervi”.

“Il ‘Festival internazionale ai parchi di Nervi’ è stato la punta di diamante dell’estate genovese di quest’anno. Ringrazio gli organizzatori di Festivalmare 2019 per l’importante riconoscimento – dichiara l’assessore al marketing territoriale e alle politiche culturali Barbara Grosso -. La novità, molto gradita ai genovesi, è stata coniugare l’orchestra del Teatro Carlo Felice e gli artisti di musica pop contemporanea. E poi, il grande ritorno della Danza nei parchi, un palcoscenico immerso nel verde, che ha saputo ricreare e far rivivere a genovesi e turisti le atmosfere di un tempo. E’ stata una grande occasione per promuovere e far conoscere la bellezza delle ville storiche di Nervi, tre gioielli immersi nel verde di una Genova attrattiva e raggiungibile, in grado di organizzare spettacoli di alto livello in uno scenario unico e incantevole”.