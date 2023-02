Il Don Bosco Spezia vince ancora

La Spezia – Con risultato classico all’inglese e un gol per tempo il Don Bosco Spezia “regola” al “F. Cimma” il Follo “fanalino di coda” e conferma di essersi rimesso in carreggiata all’indomani del vittorioso recupero a Bogliasco a metà settimana.

Mister Clodio Bastianelli aveva detto alla vigilia che una partita col Follo, così come col Canaletto Sepor in ragione delle sue esperienze là, non sarà mai come le altre: troppi ricordi, probabilmente belli, intanto comunque ci scappa questa vittoria che riavvicina i salesiani alla zona-playoff…e ne fa insieme al Levanto la migliore, classifica alla mano, delle squadre della provincia spezzina nel Girone B del campionato di Promozione ligure.

Cronaca estremamente sintetica da Pagliari; subito dopo una traversa colpita da Pannone, Napoletano (ribadito il suo ritorno alla forma preannunciato con la rete al Bogliasco) porta in vantaggio i padroni di casa su passaggio di Santunione a poco dal riposo, nella ripresa quasi alla fine Santunione raddoppia su “assist” filtrante del subentrato Azzaro. Agli sgoccioli dell’incontro annullata a Palagi per “off-side” la riduzione, di testa, delle distanze.

Tabellino

D. BOSCO SP – FOLLO 2 – 0

MARCATORI: Napoletanto al 38’ e Santunione all’ 82’.

DON BOSCO SPEZIA: Greci, Antonelli, Massini (72’ De Angelis), Pesare (12’ Campagni), Giordano, Mazzantini, Gavini (66’ Azzaro), Berti, Napoletano (72’ Simoni), Santunione, Morettini (66’ Laghezza). A disp. Papadhopulli, Boggio, Oldoini. All. Bastianelli.

FOLLO: Evangelisti, Pisani, Della Tommasina (64’ Pieroni), Palagi, Lazri, Bertelloni, Benabbi (80’ Barattini), Giannarelli, Pannone, Mancini, Biselli. A disp. Benedini, Bonati, Lufrano, Raciti. All. Plicanti L.

ARBITRO: Padula di Novi Ligure; assistenti Caggiani e Spinetta della Spezia.

Nella foto Santunione nelle maglie della difesa avversaria