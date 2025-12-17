Il Conservatorio Niccolò Paganini inaugura l’Anno Accademico 2025/2026

Il Conservatorio Niccolò Paganini dà il via al nuovo Anno Accademico 2025/2026 con una cerimonia inaugurale di grande suggestione musicale. L’evento si terrà venerdì 19 dicembre 2025 alle ore 21.00 nel prestigioso Salone di Villa Sauli Bombrini, sede del Conservatorio, in Via Albaro 38 con ingresso ad invito. Una fine ed un inizio sempre all’insegna dei giovani talenti e della buona musica.

Il Presidente M° Fabrizio Callai e il Direttore Luigi Giachino salutano con entusiasmo questa apertura, che celebra il talento dei giovani musicisti del Conservatorio con un repertorio musicale e vocale di rara raffinatezza. Sul palco l’Ensemble Vox Antiqua diretto dal prof. Marco Bettuzzi, l’Orchestra d’Archi Giovanile condotta dal prof. Riccardo Sasso e l’Ensemble Voci in Scena coordinato dal prof. Stefano Fantini.

Il Direttore Giachino annuncerà le linee programmatiche del nuovo Anno Accademico e le novità più salienti, tra cui i Bienni di prossima realizzazione che amplieranno l’offerta formativa dell’Istituto e i progetti relativi al dipartimento di Musica Elettronica, Nuove Tecnologie e Nuovi Linguaggi che stanno portando il Conservatorio Genovese sempre più all’avanguardia in Italia. A seguire si procederà alla presentazione dei diplomati nell’anno accademico 2024/2025 e si darà l’inizio ufficiale con il tradizionale suono del Gong alla presenza delle più importanti autorità cittadine.

Il Conservatorio Niccolò Paganini, istituto superiore di studi musicali, fu fondato a Genova nel 1829.

Inserito nella rete nazionale dell’alta formazione artistica del Ministero dell’univeristà e della ricerca, è promotore e capofila del Polo del Mediterraneo per le arti e membro dell’Associazione Europea dei Conservatori e della rete ECUME – Echanges Culturels en Méditerranée.

Istituito col nome di Scuola gratuita di canto (1829), dedicata alla formazione dei coristi per il teatro Carlo Felice, il Conservatorio di Genova fu intitolato a Niccolò Paganini nel 1904. Nel 1930 venne parificato ai conservatori statali, mentre dal 1974 è a tutti gli effetti un conservatorio statale. Dal 1972 ha sede nella villa seicentesca Sauli Bombrini Doria, nel quartiere residenziale di Albaro.

Costituita inizialmente attraverso lasciti e donazioni, la Biblioteca consta di un cospicuo Fondo moderno, di circa 50 000 unità bibliografiche, e di un importante Fondo antico, di circa 4 000 unità, catalogato da Salvatore Pintacuda e di cui è iniziata la digitalizzazione. Insieme a manoscritti e stampe dei secoli XVI-XIX, è conservato nel fondo il fondamentale corpus delle lettere paganiniane, oltre che il Libro Mastro dei conti di Paganini.

Parallelamente all’attività didattica del corpo docente e con la partecipazione di professionisti ospiti, il Conservatorio di Genova ha sviluppato contatti con istituzioni locali, nazionali ed estere al fine di realizzare progetti didattico-artistici. È presente nelle principali manifestazioni musicali e culturali della Liguria, collabora con il Teatro Carlo Felice, con Casa Paganini, con l’Accademia ligustica di belle arti, con la Giovine Orchestra Genovese e con l’Università degli Studi di Genova.

L’ istituzione ha partecipato dal 2006 al Festival della scienza; ha organizzato dal 2005 il Premio nazionale delle Arti. Inoltre ha partecipato al festival musicale Antichi cortili giovani talenti dedicato agli studenti dei conservatori europei, dal 2008 e all’incontro annuale dei conservatori del Mediterraneo (1999, 2004 e 2010); ha partecipato a progetti (Art & Design Institutes Network Project, MetaMorfologie musicali…) nazionali ed europei, con trasferte all’estero (Francia, Germania, Croazia, Grecia, Tunisia, Algeria, Siria, Russia, Ucraina). Fa parte dell’Orchestra Nazionale dei Conservatori Italiani, per la quale ha organizzato il primo evento in assoluto dalla sua nascita, il 27 settembre 2008.

Dal 2001 pubblica con periodicità variabile la rivista Il Cantiere Musicale.ELI/P.

