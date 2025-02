 Il concerto virtuosismi al Carlo Felice, Rapallo e Finale Ligure

Per la rassegna Liguria Musica, che si propone di portare le note del Teatro Carlo Felice in tutte le province liguri, Sergej Krylov in veste di direttore e solista e l’Orchestra dell’Opera Carlo Felice saranno protagonisti di Virtuosismi. Il concerto si terrà in tre date: giovedì 20 febbraio alle ore 18.00 nel Primo Foyer del Teatro Carlo Felice; venerdì 21 febbraio alle ore 21.00 alla Chiesa di Sant’Anna di Rapallo; sabato 22 febbraio alle ore 21.00 alla Collegiata di San Biagio a Finalborgo, Finale Ligure. I concerti di Rapallo e Finale sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Il programma di Virtuosismi, dedicato a musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, si apre con il Concerto per violino e orchestra n. 1 K 207; seguono la Serenata n. 13 Eine kleine Nachtmusik e il Concerto per violino e orchestra n. 2 K 211. I Concerti K 207 e K 211 sono i primi della serie di cinque concerti che Mozart avrebbe realizzato a Salisburgo nel 1775: con questi lavori in tre movimenti secondo lo schema veloce – lento – veloce, Mozart sviluppò un dialogo tra violino e orchestra espresso attraverso le forme tipiche del Classicismo e caratterizzato da grande inventiva melodica e dalla ricchezza della scrittura orchestrale e solistica. La celebre Serenata Eine kleine Nachtmusik risale al 1787 e si articola in quattro movimenti. Il compositore si ispirò all’atmosfera leggera delle proprie composizioni giovanili, in particolare Cassazioni e Divertimenti, realizzando con una scrittura più matura una Serenata elegante e raffinata, pensata per essere eseguita in un’occasione di ritrovo e di festa.

Sergej Krylov ha iniziato lo studio del violino all’età di cinque anni, si è diplomato alla Scuola Centrale di Musica di Mosca e ha studiato con Abram Stern e Salvatore Accardo. Nelle ultime stagioni è stato ospite regolare di importanti istituzioni e orchestre di primo piano. Nell’ultimo decennio ha collaborato con importanti direttori d’orchestra come V. Petrenko, Luisi, Saraste, Alsop, Zhaider, Koopman, R. Abbado, Pletnev, Boreyko, Liss, Poga e Ashkenazy. Come direttore musicale della Lithuanian Chamber Orchestra, carica che ricopre dal 2008, svolge il duplice ruolo di solista e direttore d’orchestra in un ampio repertorio che spazia dal barocco alla musica contemporanea. Con l’orchestra ha effettuato tournée nei Paesi Baltici e nelle principali sale da concerto europee. ELI/P.

Biglietti

20/02 – Teatro Carlo Felice, Primo Foyer

Intero 10,00 euro

Ridotto 5,00 euro

21/02 – Chiesa di Sant’Anna, Rapallo

Ingresso libero sino ad esaurimento dei posti

22/02 – Collegiata di San Biagio a Finalborgo, Finale Ligure

Ingresso libero sino ad esaurimento dei posti

Per ulteriori informazioni: www.operacarlofelicegenova.it

