Il Comune di Genova invita River Plate e Boca Juniors a giocare al Ferraris

Dal derby della Lanterna a quello di Buenos Aires. Lo stadio Luigi Ferraris potrebbe ospitare il Superclásico River Plate-Boca Juniors che vale la finale di ritorno della Coppa Libertadores (andata 2-2) e la cui disputa, a causa di gravi incidenti, è stata rinviata dalla Conmebol a data da destinarsi valutando anche l’ipotesi di giocarla all’estero.

In attesa che martedì 4 dicembre venga presa la decisione ufficiale, il Comune di Genova, tramite una lettera che il consigliere delegato allo Sport Stefano Anzalone ha inviato al presidente del Boca Juniors Daniel Angelici e a quello del River Plate Rodolfo D’Onofrio, si è fatto avanti per invitare i due clubs a tornare alle proprie origini.

Profondi, infatti, sono i legami che uniscono le due società calcistiche argentine, entrambe fondate da emigranti genovesi ad inizio Novecento nel quartiere della Boca, con il capoluogo ligure.

Ancora oggi i tifosi del Boca Juniors sottolineano le loro origini definendosi “Xeneizes”, dalla storpiatura al plurale del termine ligure zeneize o zeneixi che significa appunto genovese.

In casa River Plate si evidenzia come i colori sociali bianco-rosso furono adottati in onore del vessillo di Genova e dei tanti genovesi presenti in società.

“Saremmo molto orgogliosi di ospitare clubs importanti come Boca e River nella nostra città accogliendoli in quella che, per certi versi, rappresenta anche la loro prima casa – dichiara il consigliere delegato allo sport Stefano Anzalone. Si tratterebbe anche di un’ulteriore occasione per dare visibilità internazionale a Genova in questo momento di difficoltà e per rinnovare il profondo senso di amicizia che storicamente ci unisce a quelle società”.

Desde el derbi Lantern (Genova) al derby de Buenos Aires. El estadio Luigi Ferraris podría albergar el Superclásico River Plate-Boca Juniors, que vale la pena el retorno final de la Copa Libertadores (ronda 2-2) y cuya disputa, debido a accidentes graves, ha sido pospuesta por Conmebol a una fecha que se determinará también evaluando La hipótesis de jugarlo en el extranjero.

A la espera de que el martes 4 de diciembre tomara la decisión oficial, el Municipio de Génova, a través de una carta que el director deportivo Stefano Anzalone envió al Presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, y la del Río de la Plata, Rodolfo D’Onofrio, se hizo Adelante invitar a los dos clubes a volver a sus orígenes.

De hecho, son profundos los lazos que unen a los dos clubes de fútbol argentinos, ambos fundados por inmigrantes genoveses a principios del siglo XX en el distrito de Boca, con la capital de Liguria.

Incluso hoy en día, los partidarios de Boca Juniors destacan sus orígenes al definir “Xeneizes”, desde la distorsión hasta el plural del término ligur zeneize o zeneixi, que significa precisamente genovés.

En la casa de River Plate es evidente cómo se adoptaron los colores sociales blanco-rojos en honor a la bandera de Génova y de los muchos genoveses presentes en la sociedad.

“Nos sentiríamos muy orgullosos de tener clubes importantes como Boca y River en nuestra ciudad dándoles la bienvenida a lo que, de alguna manera, también es su primera casa”, dice el director de deportes Stefano Anzalone. También sería una oportunidad más para dar visibilidad internacional a Génova en este momento difícil y para renovar el profundo sentido de amistad que históricamente nos une con esas sociedades “.